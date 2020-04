Extendida la cuarentena, inmediatamente los entrenadores volvieron a diagramar trabajos en casa. Julio Ramos, DT de básquet de Atlético San Pedro, reconoció que “debemos tener a los chicos motivados y entretenidos”.

“Comenzamos con los entrenamientos con los chiquititos, veníamos bien y se tuvo que parar, justo habíamos armado un lindo grupo, estaban los que ya venían del año pasado y se estaban sumando otros nuevos”, comentó el entrenador.

Ramos, un hombre de básquet de toda la vida, sabe que “es complicado, pero bueno, aquí salen el ingenio y las ideas del profesor, comenzamos a mandarles por teléfono, tenemos un grupo de WhatsApp donde pasamos los entrenamientos por semana, los padres deben subir los videos de entrenamiento y vamos corrigiendo la técnica, los ejercicios”, explicó.

Por eso opinó: “Aparte de tenerlos motivados es fundamental el acompañamiento en este momento de los padres, se tienen que concientizar que no se puede salir de casa, y deben evitar que los chicos se hagan más sedentarios, porque el no poder salir te lleva a eso, por eso es fundamental que les mandemos iniciativas que puedan copiar y hacer algo, una hora por lo menos al día”, y agregó que “por suerte tuvo buenas repercusiones porque me mandan los videos”.

Entrenar básquet tal vez en el patio de la casa puede resultar más sencillo, quizás faltará tirar a la cesta porque “es medio difícil que tiren al aro, pero hacemos ejercicios de coordinación, prácticamente la mayoría de los chicos tienen una pelota en la casa, entonces hacen dribling, mucho trabajo de coordinación, se usa mucho eso para los de temprana edad, pican, hacen avance, retroceso, zig zag, juegos con la pelota, con tortuguitas, sino ponen botellas, se dan maña los chicos”, comentó Julio Ramos al hacer referencia a los entrenamientos domiciliarios.

Atlético San Pedro suele tener mucha actividad a lo largo del año, “viajamos a Salta, San Salvador, Colonia Santa Rosa, este año tenemos pensado ir a Corrientes con los más chicos, pero veremos, tenemos invitaciones de Salta, recibimos equipos, vienen diferentes clubes, 1º de Marzo, Independiente, Gorriti, tenemos encuentros una vez a la semana con la Escuela Municipal de diferentes puntos de la ciudad, tenemos dos partidos por semana, uno de la Asociación y el otro con la Escuela Municipal, son dos torneos”.

El DT del “millonario” cuenta con prácticamente todas las categorías, “mosquito, premini, mini, sub 13, sub 15, sub 17 masculino y primera femenino, el club tiene muchos jugadores, en San Pedro el básquet es uno de los deportes que más se practican y existen varios clubes y escuelas de básquet que hacen un gran trabajo”.

Sin dudas que la Liga Municipal de este deporte que lleva adelante la comuna de la “Perla del Ramal” ayuda a la promoción de esta disciplina, “jugué básquet toda mi vida, logré hacer una rica carrera y ahora intento trasmitirles a los chicos todo lo que viví con este deporte que tanto quiero”.

Atlético San Pedro es uno de los clubes que cuenta con una importante infraestructura, “la dirigencia acompaña a cada una de las actividades, eso es fundamental para que se pueda cumplir con los objetivos y así poder tener un club ordenado, además del compromiso que existe por parte del papá, la mamá de los chicos que los acompañan”, finalizó Julio Ramos.