Con la apertura de bancos se rompió la cuarentena

Una situación atípica se vivió ayer en la provincia y en todo el país, luego de que tras varios días de cuarentena, donde las calles permanecían prácticamente vacías, se desatara un caos en las distintas sucursales bancarias que se vieron colmadas de cientos de personas, en su mayoría adultos mayores, que buscaban cobrar sus haberes jubilatorios y demás planes sociales. Lejos de lo esperado y con mucho desorden, se rompieron la cuarentena y todas las medidas de prevención dispuestas por la pandemia. Ante esta situación el Banco Central dispuso la apertura de las entidades bancarias durante el fin de semana y hasta el martes.

Ayer el horario de atención al público en los bancos fue de 10 a 15; desde hoy y hasta el miércoles será de 8 a 13.

En el primer día de apertura de bancos después de muchas jornadas sin actividad, la situación se vio desbordada debido a la cantidad de gente que se agolpó en las afueras de las sucursales. Desde la medianoche del jueves se comenzaron a formar largas filas en las afueras de los bancos ya que muchos pasaron la noche ahí buscando ganar un lugar. Desde que abrieron sus puertas al público, la aglomeración fue tal que hasta incluso debieron cortarse calles; en algunos lugares hubo colas de hasta 300 metros.

Vale aclarar que la reapertura de los bancos se efectuó únicamente para el pago de jubilaciones, pensiones, planes sociales y programas de ayuda de Anses a quienes no cuentan, por diferentes motivos, con una tarjeta de débito activa. Esto obligó a que, en su mayoría, salgan a la calle los adultos mayores, quienes integran el mayor grupo de riesgo frente a la pandemia.

"Una situación inédita"

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, admitió que respecto a los bancos que abrieron sus puertas al público para el pago de jubilaciones y pensiones se vivió una "situación inédita que nos desbordó", pese a los recaudos adoptados.

Pesce planteó la necesidad de "insistir en el uso de los medios electrónicos para reducir el uso de efectivo como medio de pago" y evitar aglomeraciones.

Seguridad de peatones

Desde hoy y hasta el miércoles, el municipio desplegará un operativo de seguridad en los bancos Santiago del Estero de calle Güemes, en el Banco Macro de calle Lamadrid y en la sucursal que se encuentra en calle San Martín entre Necochea y Lavalle. En todos los casos se despejarán las arterias circundantes y el tránsito será a media calzada a fin de ampliar la vereda para los clientes.

Modalidad de atención durante el fin de semana

Según disposición del Gobierno nacional y de manera excepcional, los bancos abrirán hoy y mañana para facilitar el cobro de haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones universales por hijo y embarazo.

La provincia de Jujuy acordó su modalidad e informó anoche mediante una emisión especial del Comité Operativo de Emergencia cómo será la atención para las personas que tengan que percibir sus haberes desde hoy y hasta el miércoles. En la oportunidad, se informó que aquellos DNI que tengan terminación 1, 2 y 3 cobrarán en los bancos en el día de hoy, mientras que los que tengan numeración final en 4, 5 y 6 lo harán mañana domingo. En tanto, para el lunes se prevé que cobren las personas cuyo documento de identidad culmine en 7, 8 y 9 y el martes lo harán los finalizados en 0 y aquellos que no hayan podido cobrar.

Las entidades bancarias atenderán de 8 a 13. Solamente se permitirá realizar filas desde las 6 de la mañana. Aquellas personas que se encuentren desde más temprano o desde la noche anterior serán multadas por cuanto se considerará que rompen con el aislamiento obligatorio. Para aquellos que perciben sus haberes en el Correo Argentino, este también tendrá un cronograma especial. Los DNI finalizados en 0, 1 y 2 cobrarán el día lunes. El martes está previsto que lo hagan aquellos cuyos DNI finalicen en 3, 4 y 5 y el miércoles cierran el cronograma los documentos finalizados en 6, 7, 8 y 9. El Correo Argentino mantendrá sus horarios correspondientes.

Operativo de seguridad

El titular de Defensa Civil de la provincia, Guillermo Siri, reconoció que “el día de hoy (por ayer) no fue de mucha alegría, es por eso que hemos armado una comisión y dispusimos los cobros bajo esta nueva modalidad. Va a haber controles de acceso, y si se acerca otra persona con el DNI de un numero que no corresponde, será separado de la fila”, indicó. “En los bancos va a haber dos colas, una para la caja y otra para el cajero automático para no saturar y mantener el distanciamiento social de un metro y medio. Se va a desplegar un importante operativo de la Policía, Bomberos, Defensa Civil, personal del Ministerio de Cultura”, concluyó Siri.