Saber manejar este aislamiento no es nada fácil. Y más aún para deportistas que en el día a día sostenían un entrenamiento de alto vuelo y justamente sobre eso habló Jesús Guaymás, jugador de Altos Hornos Zapla, que anhela volver a jugar el Regional 2020 pero a la vez mantiene la incertidumbre, como varias competencias, por ver si se reanudan o no cuando se supere esta pandemia del coronavirus.

El "Cabezón" Guaymás fue de menor mayor en el Regional, ya que empezó siendo suplente y se ganó un lugar en el 11 con 4 goles.

El "Cabezón" de entrada contó que "tenemos un grupo de whatsapp donde nos comunicamos y comentamos lo que vamos escuchando porque se dicen muchas cosas, que si sigue el torneo o no, pero nada concreto. Pero lo que más queremos es que se siga jugando el torneo y tratar de terminar de la mejor manera y estábamos en ese camino de hacer las cosas bien y llegar lo más lejos posible con este grupo de jugadores", destacó.

A la vez admitió que "el día a día viene siendo tranquilo es una cosa que realmente no esperábamos, pero tratamos de llevarla de la mejor manera con la familia, porque en cuanto a lo futbolístico no se disfruta nada y tratamos de hacer caso a las autoridades para que esto termine de una vez por todas y salga todo bien", agregando que "en la cabeza juega un poco la ansiedad porque estamos acostumbrados al día a día, de entrenar toda la semana y jugar los domingos. Pero de un día para el otro estar encerrado en tu casa es complicado ahora tratamos de aprovechar el tiempo disponible y entrenar en casa con los trabajos que nos da el profe (Gonzalo Dionicio) para estar preparados por si en algún momento esto se levanta y estar en ritmo para competir", indicó.

Guaymás que posee 4 goles en el certamen afista también confesó que "el equipo aspiraba a seguir creciendo, seguir soñando, a hacerse cada día más fuerte porque manteníamos un buen juego, pasar etapas y llegar lo más lejos posible, una final que es lo que soñamos y regresarlo al club donde se merece estar. Son algunos de los objetivos con los muchachos y todo el cuerpo técnico, de llegar bien a cada partido y nos veníamos preparando y lo seguimos haciendo pero ahora cada uno desde casa porque todos tienen esa ilusión". Inmediatamente se refirió al duelo con el "expreso" que no se pudo jugar aclarando que "lo que queríamos y queremos es jugarlo y el parate se dio justo antes de enfrentarnos a un clásico como Talleres, un partido que uno siempre quiere jugarlo, pero se dieron las cosas así y ojalá pronto se solucione porque veníamos en un gran momento y ya habíamos encontrado el equipo para darle pelea a todos".

Al final analizó su presente en el equipo contando que "pude ganarme un lugar en el equipo, creo que empecé de menor a mayor, lo importante es que nunca bajé los brazos y cuando tuve la oportunidad de jugar traté de aprovecharla, se me dieron los goles que es algo lindo y más con la camiseta que uno quiere. En la semana trataba de dejar lo mejor de mí para que el profe me tenga en cuenta y hoy estoy a la altura sólo deseo seguir haciendo goles para que el técnico siga teniendo esa confianza que el jugador la necesita cuando le toca entrar", finalizó.

“No se definió”

El parate obligado del fútbol por la cuarentena provocará ajustes económicos y frente a eso Jesús Guaymás, atacante “merengue” opinó que “lo que se dice de la Superliga y otra ligas del mundo es un poco obvio, pero hay clubes del interior que tiene un ingreso domingo a domingo con la recaudación y los socios que pagan la cuota, pero ahora que no se puede jugar es lógica la reducción del sueldos en esas categorías y ojalá todo se solucione pronto. Aquí en Zapla todavía no se habló ni definió nada”.

Sin embargo marcó que “desde que está Marcelo (Lizárraga) en la presidencia no nos hizo faltar nada, en lo mucho o lo poco prometido nos cumplió. Es muy importante y nos hace trabajar tranquilos y sólo pensar en el objetivo deportivo. Se vienen haciendo cosas no sólo en el fútbol y eso importante para que Zapla siga creciendo”.

Relación con el técnico Ragusa

El delantero de Zapla, Jesús Guaymás habló del día a día con el DT aclarando que “la relación con el profe Ragusa es la mejor tanto en lo personal como en lo grupal, es un respeto mutuo. En sí tratamos de llevar una buena convivencia y llevarnos bien todos”, agregando que “es un gran técnico que tiene mucha experiencia con varios ascensos y tratamos de sacar lo mejor de él en cada charla y anécdota que nos cuenta, pero así también en cada uno de los trabajos que nos propone. Eso nos viene funcionando en los partidos e intentamos sacar provecho de eso”, afirmó.

También aclaró que “en Zapla todos tenemos el mismo objetivo que es ascender. Y en la última práctica Ragusa nos dijo es que disfrutemos de la familia y nos cuidemos. Pero que entrenemos para que cuando se reanude el torneo mantengamos el nivel para llegar a la final que nos propusimos desde la pretemporada”.