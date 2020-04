"No se pueden estructurar programas para un ciudadano imaginario"

Por Luis Caraballo

Como gerontólogo, docente, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, y creador del espacio virtual gerontovida.org.ar, Semino expresó su punto de vista a este matutino sobre la situación que tuvieron que padecer los adultos mayores al tener que salir de sus casas para poder percibir sus haberes de jubilaciones y pensiones atrasadas en tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio. En tanto, brindó datos sobre la cantidad de personas adultas que se encuentran bajo el uso de tarjetas de los bancos.

¿Cómo tomó la ruptura del aislamiento que padecieron los adultos mayores?

Fue un momento duro, doloroso y se conjugaron dos cuestiones muy a graves a mi criterio. Primero, el abuso y el maltrato al adulto mayor. En muchos países del mundo dicen que es un abuso del lado estructural de parte de quienes tienen que protegerlos. Acá en la Argentina todas las administraciones tienen instituido lo mismo y no se condena socialmente. Y el otro gran tema, que es tanto o más importante que este, es que se rompió todas las condiciones de la cuarentena de 800 mil argentinos que son parte del colectivo más vulnerable de la sociedad.

Mencionó que uno de los responsables de esta ruptura fue el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, y pidió su renuncia. ¿Sigue manteniendo esa postura?

Yo en realidad lo que planteé a primeras horas de la mañana, a las seis de la mañana para ser puntal, esto de pedir la renuncia de funcionarios nacionales como ser el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, del director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli, es porque objetivamente el trasfondo depende de ellos, que establecen la fecha, las horas, los bancos, en algo que era totalmente previsible porque muchos jubilados no cobraron sus haberes de marzo, se adeudaron, tuvieron dificultades diarias, tuvieron que evitar compras, desde alimentos básicos hasta medicamentos. Sin lugar a dudas, el prejuicio hacia el sector fue durísimo. Ahora bien, que los bancos abran sábado y domingo, pero lo de ayer (por el viernes) tiene algo doblemente grave que es romper la cuarentena en un momento que hay circulación del virus de tipo comunitario.

¿Cómo vio la postal de ayer donde sí se respetó el distanciamiento en las entidades bancarias y no hubo amontonamiento de gente?

Como buena contracara, lo que no se hizo el viernes, se hizo hoy (por ayer). Pero la gente quiso ir a cobrar y eso fue lo que pasó. Desde el lado institucional, son todos parte del manejo de la institución o cuando se toma alguna decisión.

Gran parte de los adultos mayores no tienen confianza en el sistema bancario y no aceptan una tarjeta de débito y van personalmente por ventanilla. ¿Hay realmente una aceptación de lo tecnológico o eso está disminuyendo?

Ese cambio plural se va dando gradualmente por las nuevas generaciones, y la persona que hoy se jubila con 65 años, obviamente que usa el sistema bancario. Pero, más allá de todo y de nuestros intereses, te doy datos que son del Indec. Primero, nosotros tenemos una economía en la que prácticamente la mitad está en negro o no están registrados. Ahora, de la gente que tiene hasta 65 años solo el 40% se maneja con pagos en efectivo, es decir no utiliza la herramienta electrónica. El 60% restante utiliza tarjeta de debido o crédito. Ahora, hay un 40% de las personas de 40, 50 o 60 años que directamente no utiliza la herramienta y solo la utiliza para cobrar sueldos y se maneja con esas herramientas electrónicas. Ahora, este porcentaje en las personas que superan los 70 años es del 82%, vale decir que sólo manejan en su vida cotidiana dinero en efectivo y los que manejan la electrónica es sólo un 18%. Entonces, esto está muy relacionado con la cultura de nuestra economía. Acá voy al verdulero de la esquina y compro dos kilos de papa y si no tienen el "posnet", tengo que dejar la mercadería. En esos dichos de algunos funcionarios y demás, son insustanciales y son hechos irrespetuosos. Porque el funcionario lo que debe crear son condiciones para resolver los problemas del ciudadano conforme con la realidad que lo secunda. No pueden estructurar programas con el ciudadano imaginario que les conviene.

Como defensor de la tercera edad, ¿Va a realizar algún tipo de presentación judicial a las autoridades del Gobierno o Anses?

Nosotros ya habíamos hecho oficialmente el planteo a Anses el día 20 de marzo requiriendo que se busque un método para solucionar el problema a los jubilados que no cobraron los días subsiguientes. El mismo día que se suspendieron los pagos nos presentamos. Y aparte porque es obvio, si un tipo gana 15 mil pesos y no le pagas el mes ¿de qué vive? No es gente que tenga acumulado dinero, la familia lo puede ayudar, pero a cierta edad uno no quiere que lo ayuden. Entonces, aunque nuestros hijos nos quieran ayudar, trabajamos 30 o 40 años, y uno quiere ser libre y autovalernos.

¿Cómo cree que va a seguir esta situación si los jubilados que están cobrando ahora son los que no lo hicieron en marzo y no los de abril?

En general, como se van a ordenar por número de terminación de documento y va a haber habilitaciones, inclusive de salarios, no va a ver mayores problemas. Hay que ver que pasa dentro de dos semanas cuando se cobre el nuevo subsidio de 10 mil pesos, pero ahí también hay que poner al sistema a que funcione.

En lo que respecta a la zona del noroeste de la Argentina, Jujuy particularmente ¿Cómo ve la situación de los jubilados?

Hablé con periodistas de todo el país y en las grandes urbes se notó ésta situación. Esos son los lugares con población más envejecida, pero fue generalizado y cuando ves el número, 800 mil personas movilizadas en el país, no es poco.

¿Qué recomendaciones se les puede hacer a las personas mayores?

Fundamentalmente que traten de cumplir la cuarentena. Es la única medida que tenemos los mayores hoy frente a la epidemia. Y si tenemos que salir para vacunarnos o para cobrar otro mensual, hagamoslo en el tiempo más breve posible. Toda medida de prevención, es poca, en general para todos los integrantes de la sociedad, y en particular para aquellos que tenemos un riesgo mayor de mortalidad. Este tipo de situaciones se asumen de la solidaridad de todos. Tenemos que respetarnos, querernos y sobre todo preserva la distancia social sugerida por los profesionales.