En el "rojo" no se habla de recortes de sueldo

El delantero cordobés de Independiente Silvio Romero aseguró que el plantel aún no habló "de recortes de sueldos" con la dirigencia, debido al parate futbolístico por la pandemia del coronavirus, pero admitió no ser "ajeno" a la situación y a la necesidad de "colaborar".

"No hemos tocado el tema de recortar sueldos con la dirigencia, todos los argentinos queremos colaborar y nosotros no somos ajenos", dijo Romero ayer por la tarde a radio Rivadavia.

El atacante reconoció que "la situación del club no es la mejor" y contó que hace algunos meses" tuvieron "problemas en el pago de sueldos".

Sobre la postergación del torneo, Romero argumentó que "los entrenamientos y la actividad del fútbol pasan a un segundo plano, hoy la salud de todos está primero".

"Uno quisiera estar jugando, entrenando, pero no puedo decir que estoy mal, porque hay millones de argentinos que si la pasan mal", agregó el jugador nacido en la ciudad de Córdoba.

Romero refirió que "todavía no se habla del regreso del fútbol, se irá viendo con el correr de los días, pero no hay una fecha posible aún".

Repasando un poco la "historia" de Romero en el "rojo", a comienzos de 2018, se concreta la vuelta de Romero al fútbol argentino desde México. Más precisamente gracias a la operatoria de Independiente, pagó 4.2000.000 de dólares por el 70 % del pase.

Plata por Cuesta

Son varios los ingresos que Independiente dejó de percibir como consecuencia del parate del fútbol. Tal como sucede en la mayoría de los clubes del fútbol argentino, la economía del "rojo" es deficitaria en este difícil momento. El vicepresidente de la institución, Pablo Moyano, ya planteó la necesidad de empezar a negociar con los futbolistas para recortar los salarios del plantel profesional. En ese contexto, la tesorería recibió dos buenas noticias.

Inter de Porto Alegre le pagó a Independiente una deuda de 300.000 dólares que mantenía por el pase de Víctor Cuesta, quien emigró a Brasil a principios de 2017 a cambio de 2.000.000 por el 50%.

Al "rojo" de Avellaneda también le ingresaron 500.000 euros correspondientes a un bonus por el pase del arquero Damián Emiliano Martínez, quien se marchó al Arsenal en 2012 y ha estado a préstamo en varios clubes del fútbol inglés.

Ese dinero fue cancelado para pagarle a Pumas de la Unam una cuota de 150.000 dólares por el pase del defensor uruguayo, Gastón Silva. El "diablo" mantiene también una deuda de 800.000 dólares con el chileno Francisco Silva y Belgrano reclama 250.000 dólares por Rigoni. Deportivo Cali, club al que Independiente le debe 900.000 dólares por la transferencia de Andrés Roa, elevó un reclamo a Fifa y el "rojo" será intimado en cualquier momento.

Maradona, crítico

El astro Diego Armando Maradona pidió que “los jugadores que ganaron mucha plata hoy deberían armar un fondo común para ayudar a los pibes del ascenso”, suspendido como el resto del fútbol por la pandemia del coronavirus. Maradona dijo al portal reconocido de noticias que “los jugadores son los que generan, el mundo del fútbol se mueve por nosotros, sino sería una calesita vacía, daría vueltas y nadie la miraría”.

“Muchos pibes se rompieron, quedaron sin un mango y sin embargo siguieron poniendo la cara por los clubes. Hoy es momento que ellos tengan la contención que se merecen y que los clubes les garanticen sus salarios”, señaló el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata que se encuentra en zona de descenso en la máxima categoría del fútbol argentino. “Estoy a muerte con el ’Turco’ Marchi Sergio, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados. Muchos le pegan pero es el tipo que siempre pone la cara por los jugadores. Yo me comprometí a laburar mano a mano con él. Nunca dejé en banda a los jugadores y no lo voy a hacer ahora”, señaló Maradona.

Y fue más allá: “Hay algunos que ahora se hacen los tontos y quieren aprovechar este momento para no pagar y vienen con quilombos desde hace años, parece que siempre tuvieron una pandemia en sus clubes”. “Los jugadores tienen que cobrar para comer. Hay jugadores que pueden no cobrar un tiempo, es cierto y lo sabemos, pero hay otros que no pueden no cobrar ni siquiera un mes y a esos los clubes le tienen que pagar. Que busquen la manera, con la ayuda de todos”, dijo el “Diez”.