El presidente de Juventud ya avisó

En Salta ya se adelantaron y uno de los clubes grandes ya mostró su postura frente a la incertidumbre por el coronavirus y lo que pueda suceder o no con el Regional 2020.

"Una vez solucionada la pandemia, la idea del club es que queremos jugar a como dé lugar", dijo Klix ante el Consejo Federal.

Tal es así que Juventud Antoniana sentó postura y el mismo presidente Gustavo Klix manifestó ante las autoridades del Consejo Federal, organizador del torneo afista, que cuando se reanude el fútbol "se siga jugando el campeonato".

El directivo salteño concretó conversaciones para exponer los pensamientos con respecto a la prosecución del torneo. "Justamente, pude comunicarme con gente del Consejo Federal para escuchar en boca cuál era la idea que se tenía, porque aparecieron rumores periodísticos de cómo se disputarían los torneos, tanto de la Superliga como el Federal A y la B Metropolitana y qué iba a pasar con el Regional. Y me contestaron que todo es totalmente falso. Desde la AFA y el Consejo Federal no hay ninguna resolución al respecto, y que se encuentran con las mismas incertidumbres de todos", manifestó Klix.

La máxima autoridad del "santo" luego prosiguió en estos términos: "Aproveché para dejarle marcada la postura de Juventud. Que nosotros, una vez solucionada la pandemia, la idea del club es que queremos jugar a como dé lugar. Qué nosotros queremos ascender. Que nos preparamos e hicimos mucho esfuerzo para eso y que no nos parecería justo haber tirado a la basura todo ese trabajo".

Luego, amplió: "Hay equipos que quieren aprovechar esto -que no están tan firmes y tan convencidos- de trasladar los torneos para el año que viene". Según Klix, su exposición fue bien recibida. "Me dijeron que ellos sabían cómo está trabajando Juventud. Que me quede tranquilo, de alguna manera, en mayo o junio y apenas se pueda se va a continuar con el torneo. Y que veremos la fecha, si será de la misma manera como hasta ahora, con los equipos que quieran seguir participando y si no le di alternativa de los play-off, o lo que sea porque en Juventud -yo hablaba por mi club- queríamos jugar. Me agradecieron eso, porque parece que va de la mano con lo que ellos también estarían planificando, porque apenas se pueda el fútbol sigue", de acuerdo a las consideraciones del dirigente "antoniano", en referencia a la situación planteada.

Con la misma preocupación desde Gimnasia y Tiro adujeron que "estamos esperando que el Consejo Federal determine que se sucederá con el campeonato. Hay que esperar, son todos rumores, después de la cuarentena se sabrá sobre alguna definición", esbozó un dirigente.