"La situación de las pymes se acerca a una crisis terminal"

"La situación de las empresas, en general, es absolutamente mala, y todo hace suponer que de no lograrse los mecanismos suficientes para reactivar la producción y el consumo, todas y especialmente las medianas y pequeñas, se acercan a una crisis terminal que dejará el terrible saldo de quebrantos y pérdida de miles -o millones- de puestos de trabajo", dijo ayer el diputado Rubén Armando Rivarola (PJ). Al ser consultado por la prensa acerca de los proyectos que se manejan en el Gobierno para recuperar la capacidad económica, el legislador expresó que hasta ahora, lo único que funcionó es el freno a la actividad y al consumo, y las medidas paliativas que se ensayan no suceden con la misma rapidez.

"Por ejemplo, los créditos que el Gobierno dispuso a través de un Fondo de Garantías, para que se puedan pagar los sueldos, con tasas preferenciales del 24 % o se encuentran disponibles en todos los bancos. Todas las entidades ya publicitan los créditos subsidiados, pero en la realidad, las líneas no están operativas y los plazos de pago de sueldos están corriendo en todo el país y en la Provincia", afirmó.

La idea es que el Fogar, debía estar avalado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, para instrumentarse en forma inmediata, pero la mayoría de los bancos no redujo los niveles de exigencias y requisitos, lo que entorpece la fluidez del dinero y termina de ahogar a las empresas. "Lo más grave, aclaró el vicepresidente segundo del Poder Legislativo, es que las pequeñas empresas, los monotributistas, por citar ejemplos, los quioscos, las peluquerías, los bares, los comercios del día a día, los profesionales masajistas, kinesiólogos, fisioterapéutas, nutricionistas, etc. que trabajan en sus consultorios, las empresas del transporte, las inmobiliarias y todo el espectro de actividades está tan jaqueado que va camino al quebranto. Se debe recordar que esta crisis comenzó cuatro años atrás con un Gobierno insensible que dejó como saldo los tarifazos, la pérdida de empleo y el cierre de fábricas y empresas, y que ahora se agrava en el marco de la pandemia. Entiendo que no es tiempo ya de seguir distribuyendo estadísticas, sino de actuar con mayor decisión para regenerar las políticas que defiendan a esa economía y realizar controles exhaustivos que hagan cumplir las disposiciones del Gobierno".

Intereses impagables

El diputado también se refirió a los intereses impagables que las tarjetas de crédito recargan a quienes deben optar por el pago mínimo y refinanciar las deudas.

"El Gobierno había dispuesto en acuerdo con las tarjetas, que el interés que rondaba el 55% baje al 49% para aquellos vencimientos que operaban hasta el 1 de abril. De todos modos, aunque es un alivio, el interés igual es usurario. Y ahora, vencerán en estos días los nuevos gastos con tarjeta y todavía no se tiene información de qué facilidades se dispondrán para esos pagos, cuyos vencimientos no han sido pospuestos", dijo Rivarola.

"Preocupa también, que extendida la cuarenta, no exista aún una operatoria concreta que alivie a los usuarios de los plásticos. Como se ve, la crisis es general yo advierto que de no actuarse con más energía, esto se convertirá en una crisis terminal que arrasará a gran parte de la actividad económica y productiva de estos sectores", concluyó.