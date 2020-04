Instituto Malbrán validó cámaras de testeo de Jujuy

La provincia ya cuenta con dos para trabajar bajo las normas de bioseguirdad. No hay nuevos casos confirmados

En el Informe del Comité Operativo de Emergencia (COE) Nº 28 autoridades sanitarias anunciaron la validación de dos cámaras de bioseguridad por parte del Instituto Malbrán y que a la fecha no se registraron nuevos casos confirmados de coronavirus.

"Hoy (ayer) logramos traer a gente del Instituto Malbrán para validación de las cámaras de bioseguridad de la provincia Jujuy, una perteneciente al laboratorio del hospital ‘San Roque’ y otra cedida en préstamo y sin costo por la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) que ya fue instalada en laboratorio central por lo que ambas cámaras ya tienen la validación correspondientes y ya están aptas para poder continuar trabajando adecuadamente con las condiciones de bioseguridad", informó Omar Gutiérrez quien agradeció a la Unju que también puso a disposición recurso humano.

Ante la recomendación del uso del barbijo social que a partir del viernes será obligatorio, el especialista pidió a los jujeños "no comprar barbijos quirúrgicos o N95 que son de uso exclusivo para personal médico que atiende a pacientes" para garantizar el uso eficiente de los recursos.

Las indicaciones fueron también dirigidas para personal de salud para que hagan uso de estos recursos sólo cuando la situación lo requiera.

Sobre la repatriación

Por su parte el secretario de Turismo de la Provincia, Diego Valdecantos, informó que en la jornada de ayer la provincia recibió un colectivo con 58 trabajadores "golondrina" jujeños provenientes de Mendoza y que en el día de hoy llegará otro proveniente de La Rioja.

Con respecto a los que se encuentran en Buenos Aires, Córdoba y resto del país el funcionario indicó que para tranquilidad de los familiares se están recepcionando todos y cada uno de los contactos y que desde la cartera están "trabajando en la confección de listas para completarla cantidad de pasajeros necesarios".

Atención de bancos para hoy

El titular de Defensa Civil de la provincia, Guillermo Siri, informó que hoy las filas podrán hacerse a partir de las 7 de la mañana y no desde las 6 debido a las inclemencias climáticas.

En el Correo Argentino se terminará de pagar a las terminaciones en 6, 7, 8 y 9. En Banco Nación a jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas de marzo y también a todos los beneficios del mes de abril, ambos con terminación de DNI 8 y 9. Banco Macro pagará jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas de marzo y pensiones no contributivas correspondientes a abril, ambas con finalización 8 y 9.

Santiago del Estero pagará pensiones no contributivas, AUH, bono de $ 10 mil y a todo aquel que no puedo cobrar en marzo, a todas las terminaciones en los tres casos.