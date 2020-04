El "Loco" Gatti recibió el alta médica en España

El exarquero Hugo Orlando Gatti, de 75 años, fue dado de alta ayer de la clínica de Madrid en donde estuvo internado tras haberse contagiado de coronavirus, según confirmó su hijo Lucas a través de Twitter.

"Muy buenas tardes a todos. Les escribo para darles la buena noticia que han dato de alta a mi padre", escribió el hijo del "Loco", quien había sido internado por un cuadro de neumonía producto del coronavirus.

Ahora el exportero de Boca Juniors y la Selección Argentina deberá continuar con la recuperación en su casa de la capital española, una de las ciudades más afectadas por los contagios de la pandemia.

En ese sentido, Lucas Gatti agregó: "Ya se encuentra en su casa y ahora vienen días en los cuales deberá estar tranquilo, recuperándose completamente y siguiendo todas las indicaciones y controles que los médicos le han solicitado".

Gatti está desde hace varios años radicado en España, donde vive junto a su esposa, y trabaja en el programa "El Chiringuito", el más popular de la televisión deportiva.

La semana pasada, cuando su cuadro empezó a estar más estable, Gatti indicó que le hizo bien "pasar por esto esto para hacerme más fuerte y aprender más de la vida".

"Ahora te das cuenta que un día estás y mañana te fuiste. Pero lo mío nunca fue nada temible, aunque se te pasa por la cabeza, la gente que te quiere, la gente que no. El día que me vaya, el Dios del cielo me va a decir hoy te toca, Loco, despedite y dales un abrazo a todos", había señalado.

Al conocerse la noticia de su internación varios excompañeros y rivales del "Loco" le mandaron su apoyo a través de las redes sociales, entre los que se encontraban Diego Maradona y Ubaldo Fillol.

Gatti nació en Carlos Casares y debutó en Primera División en Atlanta, para luego pasar por River, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y terminar su carrera en Boca.

Por su parte, el defensor Germán Pezzella, quien fue uno de los primeros jugadores en dar positivo de coronavirus y también está recuperado, reconoció que tuvo miedo de no saber si iba a despertarse "sin poder respirar".

Además, el exRiver dijo que le parecen perfectas las medidas que tomó el Gobierno argentino, pero que las mismas "dependen mucho de la gente" y señaló que "algunos no toman real dimensión del peligro que conlleva esto y las critican".

El futbolista que actualmente juega en la Fiorentina de Italia comentó que desde que tuvo el primer resultado positivo "pasaron tres semanas" hasta que le efectuaron dos tests más y que aunque se "sentía bien" tenía la incertidumbre de no saber "hasta que punto estás curado o no".

"Un poco estaba ese miedo, por decirlo de alguna manera, de pensar: ¿Mañana me despertaré sin poder respirar? ¿Estaré complicado?. Traté de tomármelo con calma para no transmitirle temor a la gente que quiero", expresó.

"Mi preocupación era por los que me quieren. En un momento pregunté si era necesario comunicarlo con nombre y apellido, porque estaba solo y tenía a toda mi familia y amigos en Argentina", sostuvo el marcador central.

“No se sale a la calle”

El exdelantero de Huracán, actualmente en el Watford de la Premier League, explicó ayer que en “Inglaterra la gente no sale a la calle porque tiene miedo” al coronavirus, aunque exista autorización para ir a correr por los parques. “La situación en Inglaterra es un poco diferente a lo que sucedió en otras partes de Europa, porque acá se tomaron medidas y la gente, si no sale, es porque tiene miedo. Hay que cumplir una cuarentena obligatoria, pero se puede salir a los parques”, indicó a 90min.com el futbolista santafesino desde Watford.

“El club nos pidió que nos quedemos en nuestras casas el mayor tiempo posible, pero que una o dos veces a la semana salgamos a hacer actividades físicas a algún parque”, explicó Pussetto, aunque aclaró eso se puede hacer “individualmente” y no en grupo, como hizo ayer el técnico de Tottenham, José Mourinho con cuatro de sus dirigidos, lo que le valió una severa reprimenda de sus directivos y debió pedir disculpas. “Nosotros estamos en contacto con el preparador físico del equipo y nos mandaron una bicicleta para hacer ejercicios. Vivo en un lugar bastante tranquilo y por suerte tengo un parque cerca de casa”, aclaró. Pussetto nació hace 24 años en Cañada Rosquín, el mismo pueblo santafesino en el que también vio la luz el cantante León Gieco.

D’Alessandro



El argentino Andrés D’Alessandro, jugador de Inter de Brasil, se sumó a Dunga, exfutbolista brasileño campeón mundial en Estados Unidos 1994, en la entrega de alimentos a las familias que pasan necesidades en medio de la pandemia de coronavirus. La iniciativa fue de Dunga y tuvo como objetivo recolectar 10 toneladas de alimentos para repartirlos entre las familias más necesitadas, consignó Globoesporte.

“Por invitación de mi amigo Dunga, junto con Tinga, entregamos 10 toneladas de alimentos que recolectamos en varios puntos de la ciudad. Agradecido de poder ayudar en esta gran iniciativa. Haz el bien, como puedas, pero hazlo por aquellos que necesitan ayuda!”, señaló el exjugador de River Plate y San Lorenzo en las redes sociales. D’Alessandro, Dunga y Tinga, otro exjugador del Inter de Porto Alegre, cargaron cajas que contenían verduras y frutas y los productos fueron entregados a una entidad que, posteriormente, se encargará de distribuir los donativos. Un gran gesto para resaltar en estos difíciles momentos que se viven en el mundo.