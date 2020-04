"Es un orgullo vestir esta camiseta"

Desde que las principales autoridades nacionales decidieron suspender las actividades deportivas por la pandemia del coronavirus, los deportistas se mantienen en forma dentro de sus casas por el aislamiento. Anahí Abraham, jugadora de hándbol con la selección nacional junior, no es la excepción, aunque "cuesta más de lo habitual entrenar", afirmó. La jujeña se las ingenia para no perder el trabajo de la pretemporada.

"Está difícil todo, cuesta más de lo habitual entrenar", comentó la jujeña de 19 años al tiempo que agregó que "aun así, sigo todas las órdenes de la selección y el club, las rutinas que me mandan ambas las hago al pie de la letra para volver mejor físicamente y no perder el trabajo que realicé en la pretemporada".

El aislamiento social preventivo y obligatoria despertó creatividad de los deportistas en cada entrenamiento, "comencé a entrenar en mi casa con las sillas, las levanto porque son pesadas, o sino cargo una mochila llena de libros de la facultad, hay varios niveles de entrenamientos de ese tipo", manifestó entre risas Anahí Abraham a El Tribuno de Jujuy.

En cuanto al tema alimentario, la jugadora del Club Municipal de Vicente López apuntó que "lo estoy llevando bien porque me organizo como si fuera una rutina normal, intento no salirme de ese panorama", Asimismo, sostuvo: "Soy vegetariana, no es algo que pueda obviar en tener una buena alimentación, esto tiene que ser una base para todos, no solo para los deportistas sino en general".

Haciendo un análisis con el hándbol de Jujuy y Buenos Aires, la deportista destacó: "La verdad que es un salto grandísimo, sobre todo en la competencia, en el roce, la cantidad de equipos y jugadores que juegan. Al principio costó mucho adaptarme al juego porque era mucho más rápido, pero ahora estoy bastante amoldada".

Con respecto a su labor dentro de la cancha, Abraham explicó que "siempre fui lateral ya sea por izquierda o derecha, pero algunas veces en el club me pusieron de pívot, y en la selección había partidos que jugaba de extremo, tengo esa variabilidad para poder adaptarme en las posiciones".

Además de su categoría junior, la jujeña juega para la entidad bonaerense en Liga de Honor (mayores), organizada por la Federación Metropolitana de Balonmano, "comenzaba recién en marzo, estuvo incierto esos días, pero después suspendieron todo", cerró.

(Emiliano Saavedra)