Se enteró que su inquilina es enfermera y le regaló dos meses de alquiler

La pandemia de coronavirus, las medidas de prevención, el aislamiento social obligatorio y el encierro sacan a la luz los vaivenes de sensaciones y las distintas reacciones que tiene la gente por estos días. Y así como las hay repudiables, afortunadamente también hay otras que merecen ser destacadas.

Por eso, hay escraches de vecinos de algunos edificios hacia los profesionales de la salud, a través de mensajes desagradables y discriminatorios en los ascensores. Y están los aplausos diarios de las nueve de la noche para esas personas que se desviven día a día, hora tras hora, en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

En este contexto, apareció la historia de Mayra Berón, una enfermera de 32 años que trabaja en el Hospital Municipal Leónidas Lucero de Bahía Blanca y alquila un departamento en el centro de esa ciudad. Días atrás y a través de su muro de Facebook, mostró el enorme gesto que tuvo con ella Mercedes Fonseca, que vive en Buenos Aires y es la dueña del inmueble en el que vive.

En un chat entre ambas y dentro de una conversación común, la propietaria le pidió a su inquilina que no le pague el alquiler en los próximos dos meses, como una retribución a la extenuante tarea que cumple como enfermera.

“No me esperaba un gesto de alguien solamente por mi profesión, porque consideramos que es nuestro trabajo y no queda otra más que estar en la trinchera”, dijo la enfermera, quien desde hace dos años trabajaba en ese hospital bahiense.

“Esta señora nunca me vio en su vida, no me conoce. Confió en mí porque yo le alquilé por medio de su cuñado, que es amigo mío”, agregó la enfermera sobe el gesto de Fonseca.

“Ya con este gesto la gente tiene que saber que hay personas así, porque la verdad que hasta ahora hemos recibido golpes y discriminación”, agregó, en alusión a las distintas actitudes discriminatorias que sufren los profesionales de la salud en la calle o en sus viviendas, por un supuesto temor al contagio.

“Cuando uno sube al colectivo el chofer tiene que decir que hay personal de salud y en muchos casos la gente se ha bajado”, graficó Mayra, que asimismo explicó que la dueña “me escribió porque todos los meses le debitan la factura de la luz del departamento, por lo que le hago la transferencia junto con el alquiler”.

“Como estaba de guardia, le dije que una vez que salía del trabajo le efectuaba el depósito”, agregó la mujer. Berón añadió que “la dueña del departamento, hasta ese momento, no sabía que trabajaba como enfermera porque no le había dicho nada sobre mi trabajo”.

“Fue ahí cuando le dije que era enfermera, por lo que en forma espontánea me dijo que no le pagara dos meses de alquiler en modo de gratitud por lo que hacía”, confió entre sorprendida y agradecida.

Por último, Mayra dejó un mensaje abierto: “Pese a nuestra amargura, hay personas que hacen lindo el pequeño mundo en el que vivimos. Hay dolores y hay cosas por la que valen la pena levantarse todos los días e ir a trabajar”. Que siga recibiendo los aplausos.