Se espera un aumento impensado de los trastornos de ansiedad y depresión

El especialista en Psicología clínica que actualmente desempeña sus tareas en el hospital de campaña instalado en la Ciudad Cultural, analizó aspectos de la cuarentena por el Covid 19. Advirtió que la reconstrucción de los vínculos y lazos sociales será de mucha importancia para que no hagan mella en lo que será la socialización y el mundo del niño y del adolescente.

-¿Cómo se están tratando a los pacientes de esta especialidad por las medidas de seguridad de la pandemia del Covid 19?

Hubo circunstancias que hicieron que se modifiquen las condiciones propias de las asistencias e intervenciones. Nos apoyamos mucho en lo que son las tecnologías. Esto nos permitió vincularnos con nuestros pacientes, con los entrevistados de manera remota. Es decir que pudimos continuar con nuestros tratamientos a través del teléfono, de video llamadas, o plataformas como Zoom y otras que existen. La verdad que fue necesario; las angustias, los temores, fueron surgiendo a medida que iban pasando los días y esto también motivó como un aumento en términos de consulta con referencia a estos aspectos. Y eso generó también una nueva caracterización en la dinámica cotidiana de las personas. Esto de estar en cuarentena, de no poder hacer ciertas actividades, y a su vez también, encontrar en su lugar, en su hogar, con sus vínculos, familia, ya sean buenos o malos, pero eso generó nuevas vinculaciones y nuevas discusiones o diálogos de encuentros o desencuentros. Así que fue una experiencia a nivel social y comunitaria totalmente nueva que también trae aparejado circunstancias que ameritan que haya este aspecto de vinculación y de abordaje psicológico.

¿Cuánto afecta emocionalmente en el caso de no poder ver a familiares y amigos?

En términos emocionales ha producido muchas angustias, muchas ansiedades, temores esto de no poder abrazar a sus seres queridos, y una serie de circunstancias en el orden del impacto emocional. Y veo que todavía no estamos viendo completamente lo que va a significar, porque es como que por el momento, de alguna manera somos espectadores de una punta de un iceberg que posteriormente de acá a unos meses, realmente vamos a ver la dimensión total de este proceso. Recién estamos viendo como la puntita del iceberg y no de todo el proceso general que va a ser muy, muy, muy grande. En la OMS (Organización Mundial de la Salud) y en la OPS (Organización Panamericana de la Salud) se espera probablemente un aumento en los trastornos de ansiedad y de depresión, a niveles impensados a nivel social. Va a ser un gran desafío en el área de salud mental, abordar todos estos procesos que van a ser realmente difíciles.

-¿Hasta cuándo se soporta normalmente una cuarentena?

Hay algo que también tiene que ver con las percepciones de riesgo. Nosotros los seres humanos mientras percibimos que hay un riesgo inminente para nuestra seguridad, podemos tomar ciertas adaptaciones y estar hasta días, semanas, meses "encerrados" en pos de esa seguridad. Sin embargo cuando esa seguridad y el riesgo comienzan a disminuir, comienzan a surgir otros riesgos; llamensé riesgos económicos, no poder comer, no poder subsistir, ya el riesgo de contagiarse o enfermarse comienza a ser reeducativo y eso también atenta con lo que significa en general la cuarentena. Para ponerlo en otro contexto o circunstancia de nuestra historia, los seres humanos hemos pasado momentos de cuarentena mucho más amplios, porque existía un riesgo amplio. Entonces, es de encontrarse bajo ciertas circunstancias en donde el hombre pueda adaptarse y encontrar un momento de evaluar en función de lo que significa el riesgo, tomar los recaudos necesarios y aguantar, para decirlo de alguna manera, o subsistir en la cuarentena. Por ejemplo, circunstancias como la segunda guerra mundial, o en algunos lugares, las personas pasaban muchos meses en sótanos sin salir, porque el riesgo de salir era mucho mayor que estar expuesto en esas circunstancias. Ahora, nosotros en este contexto, en nuestra Argentina y en nuestra provincia, a medida que las personas van percibiendo que los riesgos de contagio va disminuyendo y la probabilidad de esto va decayendo, y al mismo tiempo va aumentando el riesgo de quedarse sin comer, sin tener sustento económico porque la situación económica va empeorando. Esto hace que las personas evalúen el riesgo de una manera diferente y psicológicamente uno piense que es más factible hacer esta actividad que exponerse al riesgo de la cuarentena. Entonces, ahí las personas individualmente empiezan a tomar otras conductas. El ser humano empieza a tomar otras conductas y a tomar otros riesgos.

-Hablaba de los efectos que traerá esta cuarentena, ¿qué efectos puede producir en los chicos?

En los chicos, creo que el desafío va a ser justamente en los niños y en los jóvenes. Pensemos que los niños y los adolescentes están en un proceso de socialización, de encuentro, de manejarse en vínculos sociales, de aprender con el otro, y este proceso va a quedar en algún punto medio trunco, porque va haber un tiempo o no sabemos cuánto en la escuela, y en los lugares de encuentro, que esa socialización, quedará de alguna manera acotada. Y eso va acarrear que muchos niños y adolescentes aumenten sus dificultades en la socialización y escolarización, y eso traerá a largo plazo la profundización en la problemática de nuestros niños y de nuestras adolescencias. Eso implica que el desafío como adultos para proveerles esos espacios de intercambio y socialización, van a ser fundamentales en los meses posteriores terminado este proceso de la cuarentena y de la pandemia. Creo que la reconstrucción de los vínculos, de los lazos sociales serán muy, muy importantes para que no hagan mella en lo que será la socialización en el mundo del niño y del adolescente. Entonces, creo que estamos en un desafío enorme en salud, porque pasada la epidemia del coronavirus o de estas circunstancias, y van a venir otros tipos de epidemia en términos de problemáticas en el campo de la salud mental. Creo que debemos estar muy preparados como sociedad y como sistema de salud frente a este desafío que se nos viene con los niños y con nuestros adolescentes.

-¿Cuáles son las estrategias que se pueden tomar para combatir el hartazgo?

Creo que, apelar a lo que son las actividades lúdicas, el juego, el intercambio social aunque sea por medio de lo que significa las tecnologías, las llamaditas, los mensajes, una llamada telefónica que pueda escuchar la voz del otro, o quizás la cara por las video llamadas, juegos que se puedan intercambiar con otros, eso hace a la socialización, e implica también que nos permite encontrarnos. Saber que nos va a generar por lo menos, un vínculo con el otro, nos mantiene con expectativa de vincularnos con nuestros seres queridos, y es muy importante generar esa actividad. Ahora que en la provincia tenemos la posibilidad de hacer algunas actividades deportivas todavía restringidas, pero hay que aprovecharlas. El tema de poder caminar, correr, hacer alguna actividad como bicicleta, ahora que se nos va a permitir alguna posibilidad de encuentro de un par de personas más. Creo que vamos camino a trabajar ese proceso que es muy positivo, pero creo que también hay un aspecto de la sociedad que vamos a tener que trabajar fuertemente posterior a la pandemia, que tiene que ver con la restructuración de los vínculos sociales a nivel comunitario. Será fundamental establecer nuevos lazos que nos permitan mantener esa socialización que necesitan niños y adolescentes.

-También con la gente mayor

Tenemos que tener un cuidado muy, pero muy especial, porque es un capítulo aparte en los riesgos concretos, porque estadísticamente, la mayor mortalidad y características que tiene este virus, suele tener un mayor impacto en el grupo de edad de los adultos mayores. Entonces, con ellos vamos a tener que un foco de atención mucho más especial, porque no sólo la vulnerabilidad en términos biológicos, sino la que puede producir el aislamiento.