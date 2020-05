El paquete de 20 cigarrillos llegó a costar 400 pesos

Las subas en el precio de los cigarrillos no alcanza su techo ante el faltante que durará por lo menos una semana más. Desde los primeros días de mayo el faltante de cigarrillos se hizo sentir en Jujuy. Los consumidores comenzaron a recorrer varios comercios para encontrar las marcas que habitualmente compran pero con el correr de los días las opciones se fueron acabando y sólo quedan hoy en oferta cigarrillos importados de marcas desconocidas. Al mismo tiempo, los pocos paquetes que quedaban hasta el fin de semana un paquete de Malboro box de 20 unidades llegó a costar $400. También se ofrecían imitaciones de las marcas conocidas a $200 el paquete de 20 unidades.

Desde hoy se reactivaría la producción en las fábricas, pero el abastecimiento a todo el país tardará unos días.

En un recorrido por las despensas del casco céntrico pudimos constatar el faltante de ese producto. Los comerciantes indican que los proveedores habían restringido las visitas a una vez por semana, pero que en la última ya no tenían stock por lo que estiman que una vez que las fábricas vuelvan a producir habrá que esperar por lo menos una semana más hasta que lleguen a los comercios.

Estela Donaire, responsable de una despensa ubicada en el barrio Gorriti, indicó que "no me queda Malboro, Philips Morris, Camel, sí tengo algunas marcas que nos traen algunos proveedores eventuales, son segundas marcas pero la mayoría las llevan igual". Comentó que un paquete de 10 unidades de una segunda marca cuesta 100 pesos en estos momentos. "Todo es más difícil de conseguir, los proveedores ya no vienen como antes. Lo que pasa es que muchos traían estas marcas desde Bolivia y al estar cerradas las fronteras ya no las traen más".

Daniel López, empleado de un kiosco ubicado en calle Ramírez de Velazco, dijo que "sí tenemos faltante. Pero aquí no subimos los precios, vendimos todo lo que teníamos de marcas nacionales y se nos terminaron el viernes. Ahora estamos ofreciendo segundas marcas". Sobre la normalización de la provisión apuntaron que los repartidores indicaron que a mediados de esta semana podría haber stock.

"Trescientos cincuenta pesos por un Marlboro Box o por cualquier otra marca no pienso pagar jamás. Soy fumador, pero no pienso prenderme al juego", expresó un consumidor en las redes sociales. "Cuatrocientos pesos le cobraron a mi prima el paquete de 20 de Malboro", acotó otra consumidora.

Hoy reanuda la producción

Según la Cámara Industrial del Tabaco se retomaría hoy la producción aunque demandará un par de días para que el abastecimiento llegue a todo el país.

Desde la Cámara de la Industria del Tabaco emitieron un comunicado en el que advierten que es generalizado el desabastecimiento en la cadena comercial "nuestras empresas ya no cuentan con stock para suministrar a la demanda de los canales de distribución".

Dicen que la situación de escasez de tabaco en los negocios de cercanía "fomenta la circulación de 8 millones de fumadores por distintos kioscos del país en busca de tabaco".

Además, como casi el 80 % del precio de venta al público son impuestos, advierten que "cada día en que los productos no salen de las fábricas, a nivel nacional dejan de ingresar 700 millones de pesos. Sólo en 2019, el sector aportó más de $ 100.000 millones en concepto de Adicional de Emergencia, Fondo Especial del Tabaco (FET), Impuestos Internos, IVA e Ingresos Brutos".

Ante este panorama, se estima que los precios seguirán aumentando hasta que la provisión se normalice en un par de días.