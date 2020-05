Gremios estatales convocan a un paro para este jueves

El Frente Amplio Gremial (FAG) expresó su repudio a la liquidación de sueldos en cuotas que realizó este mes el Gobierno provincial y exigió el pago inmediato de la totalidad de los haberes. Adelantaron que, de no haber respuestas a este requerimiento, realizarán una jornada de paro este jueves, en tanto que los trabajadores de la salud y judiciales llevarán a cabo dos jornadas de protesta, mañana y el miércoles, respectivamente, por diversos reclamos particulares de cada sector.

Desde el anuncio realizado por el Gobierno provincial, que advirtió la posibilidad de hacer un pago parcial de los sueldos de los empleados públicos ante la falta de recursos, los dirigentes sindicales que integran el FAG expresaron su preocupación y rechazaron de plano la iniciativa por cuanto aseguraron que de aplicarse muchos trabajadores sufrirían descuentos bancarios automáticos sobre el primer depósito y podrían quedarse sin efectivo hasta la cancelación del saldo. El reclamo fue desoído por el Ejecutivo y no se tomaron las medidas del caso, por lo que, según denunciaron desde los sindicatos, tal como lo preveían, muchos trabajadores vieron afectados los fondos del monto depositado. Ante esta situación, los sindicatos anunciaron un paro para este jueves, al que adherirían los gremios que integran el FAG.

“Para el día jueves hemos previsto una jornada de protestas con la modalidad de paro con asistencia y retiro de los lugares de trabajo y una presencia de dirigentes en la puerta de Casa de Gobierno a partir de las 11, siempre respetando el distanciamiento social y las medias de seguridad” explicó Susana Ustarez, titular de Apoc. En este sentido remarcó que es necesario visibilizar el reclamo por cuanto “el Gobierno terminó por fraccionar el sueldo y no queremos que el saldo quede en el aire, y no sepamos cuando lo vamos a cobrar. Si bien se dijo entre el 15 y 16 de este mes, eso está sujeto a que salga el préstamo de Nación, de modo que si no se da vamos a tener problemas. Además del primer monto que depositaron el banco hizo débitos totales, y eso ha dejado sin un peso a quienes cobran más de $30 mil”. Aclaró que esta instancia de protesta podría evitarse en la medida en que el Gobierno disponga una instancia de diálogo para rever la situación.

Protesta de Salud y judiciales

Según lo previsto, mañana los trabajadores sanitarios realizarán un “ruidazo por la Salud Publica” a las 11, con aplausos en las puertas de los hospitales y centros de salud. De igual modo, el miércoles los empleados judiciales realizarán una jornada de protesta; ambas instancias contarán con el apoyo de todos los sindicatos que integran el FAG. Respecto al sector de la sanidad, detallaron que el reclamo es por la falta de insumos y materiales de protección para el personal, exigir un estímulo nacional de $20 mil, pago de la totalidad de los salarios en tiempo y forma, pase a planta permanente e incorporación de recurso humano suficiente para enfrentar la pandemia, reapertura de paritarias y fin al maltrato y persecución laboral.