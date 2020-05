¿Jujuy le encontró a Del Potro una charla con Jimena Barón y se separó?"

Las explicaciones que Sofía “Jujuy” Jimenez dio en una nota con Los Ángeles de la Mañana sobre su separación de Juan Martín del Potro no dejaron a Yanina Latorre del todo convencida. “No fue clara. Nadie se separa por WhatsApp porque se va al departamento con la mamá. Es evidente que algo pasó”, afirmó la panelista.

Luego, Yanina justificó sus dudas: “Yo ayer (lunes) le perdoné la vida a Jujuy porque me empezaron a llegar versiones de que le habría revisado el celular a Delpo durante la cuarentena”. Y tras un debate sobre cómo podría concretarse una infidelidad en pleno acatamiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, comentó: “Por ahí ella encontró algo viejo que él no borró. Una mina que le dijo ‘te extraño’. No sé si él la estaba engañando… Igual, hay gente se las apaña para engañar en cuarentena”.

En un momento de la conversación, Mariana Brey acotó: “Después de haber estado en pareja con Jimena, Del Potro ya está curado de espanto en cuanto a lo mediático. No hay más mediática que Jimena”.

Súper picante, Yanina Latorre aprovechó para expresar su polémica hipótesis sobre lo que pudo haber originado la ruptura de Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro: “Hace diez días Jimena Barón dijo que retomó las charlas de WhatsApp con varios exnovios. ¿Uno de esos ex no será Del Potro y Jujuy lo encontró? ¡Yo ayer relacioné todo! Por ahí Jimena se puso a hablar con Juan Martín, lo vio Sofía y esas cosas traen problemas a las parejas jóvenes”.