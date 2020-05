Advierten falta de desinfección y desmalezamiento en escuelas

Los gremios docentes denunciaron ayer que no están dadas las condiciones para el retorno a las escuelas del personal directivo y administrativo por cuanto no se han realizado las desinfecciones como tampoco el desmalezamiento en establecimientos, sobre todo en las zonas rurales. Desde el Ministerio de Educación señalaron que es lógico que aún no se hayan realizado esas tareas porque recién ahora se está normalizando la situación y hay sectores del organismo que son los responsables de estas tareas que van a empezar a realizarlas a la brevedad, informando por otro lado que continúa la entrega del refuerzo de elementos de limpieza en las sedes de las Jefaturas Administrativas de cada región educativa.

Algunos directivos consultados ayer por nuestro matutino advirtieron que no se habían realizado estas tareas y otros señalaron que lo hicieron con recursos de la cooperadora.

En un relevamiento realizado por El Tribuno de Jujuy el día de la reapertura de las escuelas, se observó ayer que la atención fue dispar porque en algunos establecimientos se notó muy poco movimiento y en otros una gran cantidad de consultas vinculadas con pases y entrega de certificados. Al mismo tiempo, este diario pudo recabar detalles de los directivos y secretarios encargados, vinculados a cómo se están desarrollando las clases virtuales entre docentes y alumnos. También apuntaron que se encuentran preparando cartillas para entregar a los alumnos que no tienen conectividad a internet. En este contexto, se observó que la apertura administrativa se hizo respetando el protocolo sanitario que dispuso el Comité Operativo de Emergencia.

En declaraciones a la prensa, desde la Escuela Normal indicaron que aún no se ha realizado la desinfección y desratización, apuntando como "una total irresponsabilidad" la apertura del establecimiento. "Más allá del coronavirus, el problema hoy es el dengue y no se ha hecho nada", dijo la directora Graciela Nebhén de Pieroni, agregando más adelante que "he pedido que nos enseñen a trabajar con la limpieza de los papeles, no es limpiar así nomás. No nos han dado tiempo ni para demarcar los espacios", sostuvo.

Desde el Colegio Santa Teresita indicaron que al tomar conocimiento del retorno de las tareas administrativas, los directivos del colegio se reunieron para organizarse y acondicionar los espacios. La directora Facunda Lamas mencionó que si bien continúan gestionando trámites, a partir de este lunes se llevará adelante formalmente la atención.

Por su parte, la directora del Centro Polivalente de Artes, Silvia Zambrano, señaló que se están dedicando a la limpieza e higiene desde la institución para poder atender a los padres que asisten por diferentes trámites. Indicó así que hasta el momento "no tuvimos desinfección, sí en el mes de marzo pero a esta altura han pasado meses". Dijo que aguardan los elementos de limpieza de la cartera educativa y que hasta el momento se están moviendo "con los aportes de cooperadora".

A su vez, resaltó que durante la mañana de ayer recibieron varias consultas telefónicas y presenciales de padres por trámites referidos a constancias de alumno regular.

Por su parte, Julio Apaza, encargado administrativo del Colegio Nueva Generación, indicó que la apertura administrativa se llevó adelante con las medidas de prevención. "El movimiento durante la mañana fue tranquilo. Abrir de nuevo el colegio nos permite y da la libertad a que los padres se puedan acercar a pagar la cuota escolar", precisó.

En tanto que desde la escuela "Juan Galo Lavalle" mencionaron que una hora antes de abrir la institución, el personal de servicio realizó las distintas tareas de limpieza y aguardan que el Ministerio de Educación realice las medidas de desinfe

Falta de abono, otro problema

En un comunicado que emitieron ayer los gremios docentes Cedems y Adep solicitaron la postergación de la resolución de la aplicación 1510/2020 a través de la cual el Ministerio de Educación de la provincia convocó a directivos y secretarios de manera imprevista a reintegrarse a sus funciones desde ayer, sin que se tomen los recaudos necesarios que muchos son de responsabilidad de la patronal. Asimismo, apuntaron que no se ha provisto de insumo de limpieza a los establecimientos de la provincia (lavandina, trapos de piso, alcohol en gel al 70%, mamparas de vidrio o de acrílicos, botiquines de primeros auxilios) para la restauración de las actividades.

Además, plantearon que los docentes de las zonas rurales que fueron convocados a las sedes de la Jefatura Administrativa de las escuelas de cabecera de su región no cuentan con lugares para pernoctar, ya que residen en otras ciudades de la provincia. También indicaron que la falta de abono es responsabilidad ineludible del Ministerio y resulta otro condicionamiento para el traslado de los docentes quienes no cuentan con la posibilidad de afrontar los gastos de transporte debido a que el pago en cuotas en salarios del mes de abril ha dejado a los secretarios y directivos en una situación económica crítica. Indicaron que la mayoría de los establecimientos educativos no han sido desmalezados ni desinfectados, habiendo ratas, palomas y víboras. Al mismo tiempo pusieron de relieve que tampoco se ha previsto la desinsectación por los casos de dengue que aquejan las diferentes zonas de la provincia, como la falta de limpieza de tanques de agua ni cisternas, ni reparado techos, vidrios puertas o baños.

La enseñanza virtual en escuelas

Trabajo coordinado, apoyo y participación constante y estrategias de enseñanza fueron algunas de las características que resaltaron los directivos de diferentes instituciones relevadas, al referirse a la enseñanza virtual que lleva el docente con el alumno. Si bien, en su mayoría coincidieron que al inicio tanto a los docentes como a los estudiantes les costó adecuarse a la modalidad tecnológica, actualmente casi el 100% de la comunidad educativa se encuentra trabajando de manera virtual. En otros casos, algunos directivos apuntaron que existen un importante número de alumnos que no cuentan con la conectividad de internet y otros, con las herramientas para trabajar mediante el aula virtual. En este sentido, remarcaron que las autoridades escolares se encuentran preparando las cartillas educativas para que de alguna manera los chicos puedan contar con el material de enseñanza. Mientras tanto, aplicaciones Zoom y los medios de radio, línea de whatsap son algunas de las alternativas utilizadas por los docentes para enseñar.