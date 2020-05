Impulsan ventas online para pymes ante la crisis

En la actual crisis económica agravada por la cuarentena, la digitalización de pymes está acelerándose a fuerza de necesidad. En el país Came Pagos ya adhirió a 10.000 empresas con su pago virtual y la Cámara de Empresas de Hosting de Argentina (Cehost) ofrece ingreso de las pymes al mundo digital en forma gratuita. En Jujuy, el Ministerio de Desarrollo Productivo con la emergencia sumó 7.000 pymes en cobro digital y plataformas.

El proceso de digitalización viene desarrollándose en el país en forma paulatina, pero la pandemia generó el escenario justo en el que las pymes se volcaron masivamente a utilizar variadas herramientas tendientes a digitalizar las empresas, desde el pago virtual, hasta páginas y plataformas con diversidad de servicios. Ya en abril más de cien pymes, especialmente del área industrial, solicitaron a la Secretaría Pyme (Sepyme) soluciones digitales para poder implementar en sus compañías.

De hecho, según informes nacionales con datos de la Sepyme, actualmente existen alrededor de 600.000 pymes registradas en el país, de las cuales cerca de 240.000 no están aún digitalizadas. Y entre las restantes, aproximadamente 320.000 pymes cuentan con algunas herramientas digitales. Mientras que los datos del Indec indicarían que sólo un 2% del comercio minorista está digitalizado.

En Jujuy, la directora de la Agencia de Comercialización local explicó que con varias acciones el Ministerio de Desarrollo Productivo trabajó en "promover el uso de las nuevas tecnologías, porque es un canal de comercialización explotado poco y que era el único medio y herramienta para impulsar el desarrollo sobre todo de los emprendedores", y agregó que ya cuentan con 7.000 adheridos.

Comenzaron haciendo un listado de emprendedores que podían hacer delivery (por envíos a domicilio) por lo que dispuso en su página producción.jujuy.gob.ar un link, "Quedate en casa", que al ingresar se encuentra un listado de empresas de la provincia promoviendo su producto en forma telefónica o WhatsApp y contacto con un delivery. Luego incorporaron una plataforma denominada Cady go con un costo mínimo, la distribución logística con taxis y con cobro electrónico.

También promovieron el diseño de páginas web con cobro electrónico, a lo que se prevé sumar este sábado los "mercados virtuales" y además lanzará un tutorial para la enseñanza de inglés para que los emprendedores puedan entender instrucciones en tecnologías.

En principio eran todos gastronómicos, pero luego sumaron todos los rubros. "Por necesidad fue y nosotros estuvimos trabajando para apoyarlos y seguimos, vemos la debilidad de comprender el léxico del idioma inglés sobre todo", precisó.

En el mismo sentido, desde el año pasado la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) anunció el lanzamiento de Came Pagos, una plataforma transaccional y financiera pensada para las pymes. El parate económico parece haber acelerado su aceptación y actualmente ya adhirieron 10.000 pymes en todo el país, según explicó el presidente de Came Pagos y secretario de Came, Martín Trubycz.

Otra iniciativa nacional es de la Cámara de Empresas de Hosting de Argentina (Cehost) que lanzó una convocatoria a las pymes para acercarles servicio y asistencia gratuitas por seis meses para que puedan seguir con ventas online y ya recibieron 100 pedidos en el país.

Y la Secretaría de Pymes (Sepyme) difundió la Red de Asistencia Digital a Pymes, un portal con soluciones gratuitas, descuentos y beneficios que empresas de software nacionales e internacionales ofrecen a pymes en Argentina. Ingresar en www.argentina.gob.ar/produc ción/asistencia-digital-para-pymes.

Came Pagos con 10 mil empresas

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) adhirió en los últimos dos meses a su servicio de Came Pagos, una billetera digital para pymes con servicios transaccionales y financieros a 10.000 empresas en el país.

Recordó que el proyecto que data de noviembre del 2019 comenzó a funcionar en forma acotada para algunas empresas pymes de dirigentes de Came, en febrero fue lanzado a nivel nacional para usuarios de todo el país. “Este tipo de servicios digitales para las pymes fueron fundamentales y la pandemia aceleró el proceso de tecnología, salimos en un momento en que estaba necesitando”, explicó el presidente de Came Pagos y secretario de Came, Martín Trubycz. Aseguró que inicialmente fue en rubros esenciales, el alimenticio y ferreterías e incluyó adhesiones de Jujuy también. “Came Pagos es una plataforma transaccional, es un administrador de cuentas virtuales en donde lo que hacemos cuando un usuario se da el alta es darle un número de CVU, la sigla que unifica las cuentas virtuales, que se diferencia de los CBU que son las cuentas bancarias tradicionales, y sobre esa cuenta se adiciona un conjunto de servicios”, explicó. Se trata de una billetera digital para el comercio ya que los servicios a los que están asociados tienen que ver la posibilidad de darle a la pyme un “botón de pago” que pueda asociar a su e-commerce o comercio electrónico propio. Así se puede enviar en un mensaje de WhatsApp un link para que el cliente pueda pagar el producto que la pyme vende.

De hecho se les da los POS móvil, que reemplazan a los aparatos de procesamientos de tarjetas (postnet) Dongle que permite asociarlo por bluetooth al teléfono; y la posibilidad de que puedan recibir códigos QR; además de transferencias hacia otra cuenta virtual de Came Pagos u otro operador fintech, o transferir dinero hacia cualquier banco. También firmaron acuerdo con Visa Corp para tarjeta prepaga que prevén contar con ellas en julio. “Esto ha ido llevando a consolidar un modelo financiero, quizás comencemos simplemente con el adelanto de pago de cupones de tarjeta como servicio financiero, después ir a servicios más ambiciosos con descuentos de facturas, cheques y por qué no mañana préstamos a pymes”, dijo Trubycz. Anunció que luego prevén abrir centros de servicios Came Pagos en cámaras empresarias de la Red Came del país.

Ofrecen digitalizar gratis a pymes

Mediante un programa solidario la Cámara de Empresas de Hosting de Argentina (Cehost) abrió la convocatoria en forma gratuita a las pymes del país, ante la situación de emergencia sanitaria, para ofrecer asesoramiento y asistencia tecnológica a las pymes en forma gratuita durante 6 meses. “En tres días sin contar el fin de semana tuvimos un ingreso de 100 pymes que están pidiendo el servicio y esperamos que crezca”, explicó Martín Todres, presidente de Cehost. Explicó que muchos comercios y pymes por ser familiares están en el día a día y no tienen tiempo de digitalizarse, pero ahora con la pandemia quizás tengan tiempo para digitalizarse pero no ingresos. Apuntan a quien no tiene sitio web y a quien tuvo que cerrar en la pandemia.

“Estamos muy atrasados en digitalización y lo bueno es que es algo que Nación lo sabe”, explicó Todres recordando que 240.000 de las 600.000 registradas en el país aún no están digitalizadas. El Programa de Asistencia Pyme Digital brinda alojamiento web (Hosting), constructor de sitio web con su página web diseñada; tienda Online (e-commerce), registro de dominio (suempresa.com.ar), asesoramiento; 1.000 envíos de e-mail marketing por mes, e-mail; integración con Mercado Pago y WhatsApp; certificado SSL de seguridad del sitio. Solicitar en www.cehost.org.