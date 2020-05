Qué dijo Jimena Barón de los rumores que la vinculan con Del Potro

Este lunes, Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó su separación de Juan Martín del Potro en el programa de espectáculos Los ángeles de la mañana. "No nos estábamos comunicando", contó la modelo y conductora. "Hay cosas en el amor que las vivimos distintas. Fue una relación muy intensa, pasó todo muy rápido. Nos separamos y los dos creemos que es lo mejor. Tampoco tengo tan claro todo. No hay una cosa concreta que haya hecho que nos separemos. La convivencia se volvió complicada", amplió.

A pesar de sus declaraciones, los rumores de que algo más se escondía bajo la superficie no tardaron en surgir. En el ciclo Intrusos, Rodrigo Lussich aseguró que el tenista había contactado a su ex, Jimena Barón. "Lo cierto es que él, separado de vuelta, volvió a marcar el teléfono de una ex. Aburrido, en cuarentena, por WhatsApp le mandó un mensajito a Jimena Barón", fue la versión del periodista que se vincula con una similar que brindó Yanina Latorre en LAM: que "Jujuy" había encontrado un mensaje de una ex de Del Potro en su celular. Como si esto fuera poco, en el mismo lapso Barón había contado en sus redes que en esta cuarentena le había escrito a uno de sus ex, pero prefirió guardarse el nombre.

En medio de tantas especulaciones, la cantante de "La cobra" decidió explayarse esta tarde en Twitter al respecto. "El tema es que lo que dicen deja como una tonta a una mina. Estuve ahí y se siente como el c...", expresó en el inicio de su mensaje, para luego revelar que tuvo una charla con Jiménez para aclararle la situación. "Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor, no se lo merece. Como veo que siguen, lo comparto así me sacan del injusto papel de villana", concluyó Barón, sin rodeos.

Recordemos que "Jujuy" también contó que la cuarentena les "estaba pegando como pareja", al igual que la incertidumbre. "Con Juan veníamos como medio raros... ¿Viste cuando no te estás escuchando o hay falta de comunicación? Veníamos de Miami y nos tocaba hacer la cuarentena post viaje. Fue como 'bueno, voy a focalizar en mí, en las cosas que me hagan bien, dejar pasar estos 14 días de cuarentena post viaje y ver'. En el medio vino mi mamá a Buenos Aires, es como que pasaban los días y dije: 'No puedo dejar de disfrutar a mi vieja que está acá'", relató la modelo, quien volvió a su departamento para pasar unos días con su madre allí.

En cuanto a Del Potro y Barón, ambos fueron pareja en 2017, y en febrero de 2018 la cantante anunciaba su separación."No sigo en pareja", contaba, al ser consultada por Gerardo Rozín en Morfi, todos a la mesa.

"Lo abro, porque abro siempre mis cosas; y porque también mostré un montón de mi pareja, porque fue pura felicidad y porque me parece que no es justo para nuestra relación hermosa, que duró casi un año, todo lo que se está diciendo. Yo quedo como una boluda, que no me importaría porque ya me pasó. Me sale bastante bien el personaje, las canciones que hago al respecto y todo. Pero lo están dejando a Juan como un sorete de tipo, cuando es una persona maravillosa", expresaba por entonces Jimena cuando los rumores de un engaño del deportista resurgían con fuerza.

Fuente. lanacion.com.ar