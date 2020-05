"Cuidadores de la casa común" asiste a setecientos jóvenes

En el marco de la "Semana Laudato Si", que se desarrollará entre hoy y el 24 de este mes, el programa "Cuidadores de la casa común" renueva el reconocimiento a los voluntarios y al Obispado de Jujuy que tienen a su cargo la ejecución de las acciones basadas en la encíclica del papa Francisco sobre la ecología y el cambio climático. En nuestra provincia, quien toma la decisión de ejecutar el programa que cumple tres años a mediados de junio es el obispo César Daniel Fernández, por medio de la coordinación de Ana María Lucas, de la Pastoral Social de la Diócesis, con el apoyo del referente provincial, Francisco Espinoza. Mientras tanto, en nuestro país fue puesto en marcha por la Conferencia Episcopal Argentina a través de la Comisión Nacional de Pastoral Social.

El programa que nuclea a un total de 700 personas en toda la provincia y 16 distritos del país, tiene como objetivo principal brindar condiciones de integración para jóvenes en situación de vulnerabilidad, contención, establecer lazos cercanos, afectivos, formación en una nueva espiritualidad. Asimismo, está dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años con problemática psico-social, por lo general de sectores marginales, para que puedan encontrar alternativas de trabajo que les permitan desarrollar un proyecto de vida.

En este marco la coordinadora María Lucas señaló que a través de esta nota busca rendirles homenaje a quienes trabajan diariamente con el programa, "a quienes están en la trinchera, porque el programa no va a un lugar y baja un programa como habitualmente se dice, sino que busca a referentes locales en zonas de alta vulnerabilidad social, instituciones o personas que están acreditadas socialmente en el trabajo en ese lugar", sostuvo.

Quienes deseen integrarse como voluntarios podrán obtener mayor información a través de la página de Facebook Cuidadores de la casa común Jujuy.

Trabajo social con los jóvenes

Cuando se integra un nuevo referente a la organización social, se lo asesora sobre los objetivos y también se lo forma para el abordaje de las diferentes tareas. En este contexto, el programa cuenta con siete trabajadores sociales que utilizan las herramientas de terapia narrativa y el trabajo social clínico con la gente del lugar. También trabajan con el tema de las contenciones en los jóvenes que, generalmente tienen una parentalidad negativa o están en situación de orfandad. "Decimos que este es un campo donde tenemos nuestro propio ministerio, sin burocracia, sin papelerío, sin hacer uso de los pobres, en este sentido tenemos una visión totalmente distinta", sostuvo la coordinadora.

Seguidamente, remarcó que existe un porcentaje grande de trabajadores informales, "en forma tal que conocen su oficio y nosotros lo preparamos como capacitadores en cuidadores y se le pagan las horas de capacitación, en plomería, en herrería, pero es toda gente del lugar, nadie de afuera va a cuidadores".

También apuntó que hay otro grupo de personas denominadas educadores que son las que están cerca de los jóvenes.

En diferentes puntos

"Cuidadores de la casa común" funciona todos los días en donde se encuentran ubicados los diferentes cuidadores. Mientras tanto cada quince días o una vez al mes llevan adelante reuniones zonales.

Malvinas, Alto Comedero y El Chingo son algunos de los barrios en los que se asiste con diferentes tareas a los jóvenes. En el interior, en El Bananal, Yuto, Libertador General San Martín, El Talar, La Merced, Palpalá.

Por último, la coordinadora Lucas agradeció la constante colaboración y ayuda que brinda el Gobierno de la Provincia al programa. También a los cuidadores, voluntarios, licenciados en Trabajo Social y miembros de la Pastoral Social.

“Elevar el nivel de humanidad para mirarnos de otra forma”

Al programa “Cuidadores de la casa común”, que significa “La casa común es el cuidado del planeta”, también lo mueve la reconversión de la ecología y de la persona humana. En tal sentido, la coordinadora Ana María Lucas reflexionó que los seres humanos estamos degradando el planeta, no cuidamos el medio ambiente y que esto ha provocado muchos desastres en el mundo. Sin embargo, dijo que primero nos hemos degradado como seres humanos, sin cuidar la vida y sin respetar la esencia.

Señaló como necesario elevar el nivel de humanidad para mirarnos de otra forma. Mencionó que desde hace diez se estudia lo que ocurre en la Amazonía, uno de los lugares más ricos del planeta, que fue degradado, sus árboles talados y modificado el curso de los ríos. También expresó que lo que ocurre en todos lados y la forma en que estamos interconectados, le hace daño al planeta y fundamentalmente tiene que ver con que los medios de producción a los efectos de buscar obtener mayores ganancias, no cuidan el plantea y esto da como resultado la situación en que nos encontramos actualmente.

“Pensamos sólo en la riqueza”

Haciendo hincapié en la pandemia por el coronavirus, como algunos lo señalan en la provincia “el bicho” y por otro lado sobre el dengue, sostuvo que a pesar de la evolución de la ciencia y la tecnología, las personas no hemos sido capaces de darnos cuenta que el daño ecológico iba a ser una fuente de cultivo para el virus, para el mosquito y para todos. Y que a pesar de tanta sabiduría, no hemos mirado que esa tecnología tenga un uso positivo para el bien de la humanidad. Mencionó que únicamente hemos pensando en lo que es la riqueza, el consumismo, etc., agregando a su vez que las personas señalan que la pandemia es un castigo, “no creo que sea un castigo, Dios no castiga, sí creo en los milagros y en el comportamiento pospandemia del ser humano y sobre todo del pueblo jujeño”. Seguidamente apuntó que cuando hablamos del cambio climático y del mosquito Aedes Aegypti, “decimos que intentamos fumigar a los mosquitos mientras los productores fumigan sus cultivos y los pobladores rurales se enferman y hasta mueren en razón del uso excesivo de agrotóxicos.”

“Se necesita un pacto social”

Hablando de la pobreza, refirió que en Latinoamérica, donde hay alrededor de 600 millones de habitantes, las condiciones de vida son calamitosas, con más de 30 millones de pobres y más de 20 millones de personas en situación de indigencia. Indicó que esta situación se traduce también en nuestro país, “yo soy trabajadora social hace 50 años que ejerzo la profesión y hasta ahora no he conocido ningún programa de erradicación de la pobreza”, apuntó. Continuó diciendo que hoy en día nos damos cuenta de las malas condiciones de vida de la gente y de los barrios, se habla de distanciamiento social donde hay barrios en muy malas condiciones y totalmente hacinados, con falta de higiene debido a que no existe una buena provisión de servicios sanitarios ni de cloacas, ni de agua, ni de lo mínimo.

Todos esos sectores, dijo, son potencialmente una bomba de tiempo en estos momentos, o sea que todo esto nos tiene que hacer reflexionar para pensar una unión que no tenga que ver con que la gestión es de uno u otro color político. “Creo que hoy más que nunca se necesita un pacto social como fue su momento el Pacto de la Bandera para que todos en conjunto tratemos de analizar porque hay una sociedad tan desigual, sobre todo en salud, educación, etc.”. Por último, remarcó que si “nosotros tendríamos un sistema de salud muy aceitado, que controle nuestro hábitat, nuestro saneamiento ambiental, nuestra nutrición, nuestra calidad de vida, ningún bichito nos afectaría. Hay que revalorizar el sistema de salud y de educación que marcan las mayores desigualdades”, sostuvo.