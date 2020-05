Argentina sumó 690 mil nuevos compradores online

El aislamiento social preventivo y obligatorio potenció fuertemente las ventas online, y a la vez generó una caída muy fuerte de las ventas offline (en tiendas físicas) básicamente por la imposibilidad de las personas de trasladarse hasta los comercios, sumado al cierre de locales de rubros que no estaban exceptuados. Además, obligó a muchas personas a volcarse a este sistema digital, incorporando en el país más de 690 mil nuevos usuarios, muchas de las cuales tuvieron su primera experiencia con altos niveles de satisfacción.

Durante la cuarentena hubo un crecimiento exponencial de ventas digitales. Según un informe de la plataforma digital de compra y venta, Mercado Libre, desde el 15 de marzo al 15 de abril, en Latinoamérica las ventas online se dispararon, especialmente a mediados de abril donde hubo un pico de transacciones que escalaron un 387%, dando así un salto cualitativo.

Asimismo, advierte que uno de los principales impactos que generó la pandemia en el comercio electrónico fue la incorporación de nuevos usuarios al sistema digital y su posible permanencia. Según los datos aportados, entre marzo y abril en Argentina se incorporaron más de 690 mil nuevos compradores en la plataforma de Mercado Libre, lo que representó una suba del 40% interanual.

Al respecto, Andrés Jara, experto en e-commerce y CEO y cofundador de Nubimetrics, explicó que con el aislamiento por un lado hubo un fuerte crecimiento en la cantidad de nuevos compradores, porque muchas personas que hasta el momento no se animaban a comprar con esta modalidad se animaron a hacerlo, un poco obligadas por la situación, y muchas de ellas advirtieron que lo harán nuevamente ya que, en todo ese volumen de gente, el nivel de satisfacción fue del 70%. "Al haber sido una buena experiencia seguramente volverían a comprar de esta forma", dijo.

Hubo un patrón de consumo

Para entender el crecimiento que tuvo el sector y los productos de mayor demanda, Jara detalló tres etapas diferentes y progresivas que se fueron cumpliendo a partir de la declaración del coronavirus como pandemia, las cuales se replicaron en casi todos los países de forma muy similar.

Según dijo, durante los primeros días de aislamiento, hubo una primera etapa que tuvo que ver con la adquisición de productos sanitizantes, de protección, como alcohol en gel, barbijos, guantes descartables, "productos muy focalizados con la salud". La segunda fue una etapa para la compra de mercadería, productos de consumo masivo como alimentos, bebidas, productos de limpieza, "fue una etapa para stockearse entendiendo que el aislamiento iba a ser prolongado".

Finalmente, la tercera etapa se dio cuando la cuarentena ya estaba más avanzada y comenzaron a surgir situaciones de estrés, aburrimiento y la necesidad de buscar productos para el entretenimiento. "Aquí hubo un fuerte crecimiento del consumo de video juegos y demás productos de entretenimiento, como así también lo relacionado a la actividad física y el fitness, para hacer ejercicio dentro del hogar", dijo.

El experto en e-commerce, explicó que esta situación se dio progresivamente en distintos momentos, en diferentes países del mundo. "A medida que se iban decretando los aislamientos obligatorios y que estos iban camino hacia la flexibilización, este patrón de consumo empezó a aparecer en cada uno de los países".

Cambio en el paradigma de consumo

A partir de esta pandemia, se estima que habrá un cambio en el comercio electrónico. Además de haber nuevos usuarios, los propios comerciantes buscarán ofrecer sus productos. “Antes las firmas veían los canales digitales como algo interesante pero no prioritario, hoy es casi imposible no vender de forma online, no les queda otra” dijo Jara y agregó que para potenciar las ventas de los comercios del interior es fundamental que haya un crecimiento en la cantidad de compradores de la misma zona.

Finalmente recordó las ventajas de las compras online y advirtió que “son seguras, están protegidas e incluso uno puede verificar la reputación de los vendedores, lo que da una mayor confianza”.