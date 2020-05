Bajó el número de consultas por patologías respiratorias

En la Puna jujeña comenzaron a registrarse temperaturas bajo cero que anticipan otro crudo invierno. Pero en relación a la misma época del año pasado, el número de consultas por patologías respiratorias en el hospital "Jorge Uro" de La Quiaca descendió notablemente.

A un mes del inicio del invierno, en la Puna jujeña ya se registran temperaturas bajo cero, como La Quiaca, que registró ayer -5ºC.

La tercera semana de mayo comenzó con 5 grados bajo cero solo en la ciudad fronteriza. En otras ciudades como Abra Pampa o Santa Catalina la temperatura fue aún más baja.

El Tribuno de Jujuy dialogó con la directora del nosocomio quiaqueño, Fernanda Elías, quien consultada por las enfermedades propias de la época dijo: "El número de personas que concurrió a la guardia fue mínimo si tenemos en cuenta el año pasado, que registramos 60 casos de gripe por semana. En lo que va del mes atendimos solo nueve personas con alguna patología respiratoria".

Al mismo tiempo añadió: "Uno de los motivos de la disminución es que al no haber clases, los contagios ya no se dan en las escuelas, eso ocurría frecuentemente. También por la utilización del barbijo y los cuidados en la higiene de cada persona, que son otros factores por los cuales no tenemos la guardia llena de enfermos".

Cabe mencionar que en mayo del 2019, con la llegada del frío, las complicaciones respiratorias fueron moneda corriente, por lo que la población asistía masivamente al hospital ante algún malestar.

Es que el enfriamiento reduce la resistencia a las infecciones, las que se transmitían fácilmente debido a la tendencia de la gente a reunirse en lugares cerrados, algo que ahora no ocurre por el aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz del coronavirus.

Por otra parte, sobre la campaña de vacunación antigripal expresó: "En la zona nuestra que abarca los departamentos Yavi y Santa Catalina se vacunó al 98 por ciento de la población en riesgo, solamente faltan algunos sectores de los cuales están ocupándose los agentes sanitarios, que visitaron cada hogar vacunando".

Cambios y tests

Asimismo, Elías expresó que "habrá cambios en la modalidad de entrega de turnos y atención médica. Notamos que la gente no está respetando algunas normas, por lo tanto desde los próximos días implementaremos un sistema de atención telefónica, cuestión por la que los vecinos puedan solicitar turno para alguna especialidad por esa vía y según la terminación del documento".

Con respecto a la atención médica a ciudadanos de Villazón, señaló que "desde el cierre de la frontera no concurrieron. Tenemos instrucciones de dar parte a las fuerzas de seguridad si eso ocurre, porque se presume que ingresaron por pasos no habilitados".

Para finalizar manifestó: "Nuestro hospital ya recibió los tests PCR en el marco del Plan de Unidad Centinela, para ampliar la capacidad de testeos en la población. Se implementará de forma gratuita a pacientes adultos con afecciones respiratorias que presentan síntomas similares a los de coronavirus".