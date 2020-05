Desde hoy habilitan la pesca en La Ciénaga y Las Maderas

En otro avance de la flexibilización de la cuarentena en Jujuy, desde hoy estará habilitada la pesca en los diques La Ciénaga y Las Maderas.

El protocolo de pesca en los diques fue aprobado por el Comité Operativo de Emergencias y se hará respetando estrictas medidas de seguridad por la pandemia de coronavirus y la cuarentena que sigue vigente en todo el país.

De todos modos hay que aclarar que no se podrá pescar desde las orillas de los mencionados espejos de agua, sino que las personas tendrán que embarcarse en catamaranes o lanchas que estén amarrados en instituciones y clubes de esa zona. Esto se debe a que el objetivo es reactivar la actividad económica en estos lugares.

Otra cuestión a tener en cuenta es que los pescadores sólo podrán concurrir a ambos diques carmenses de lunes a sábados de 9 a 18 y con una reserva previa de dos o tres días antes.

También se les controlará si según la terminación del Documento Nacional de Identidad (par o impar) le corresponde salir ese día.

Asimismo los pescadores deberán esperar por lo menos 15 minutos antes de subir a la embarcación y para retirarse del lugar.

Por otra parte, las embarcaciones sólo podrán partir con la mitad de su capacidad ocupada, como máximo.

Otra disposición es la prohibición de la participación de menores de 16 años (ni siquiera acompañados por sus padres) en los tours de pesca, como también el uso obligatorio de barbijo.

Finalmente, estará prohibido el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los pescadores.

Se explicó que hasta el momento no está permitido a los pescadores hacer asados y otros encuentros en las orillas de La Ciénaga y Las Maderas.

Cabe señalar que la pesca en Jujuy tiene una importante cantidad de adherentes, por lo que desde hace un tiempo los clubes que realizan esa actividad y la Intendencia de los Diques venían realizando reuniones virtuales para definir el protocolo correspondiente.

Boliches aún sin fecha de apertura

Desde el Comité Operativo de Emergencias de la Provincia no se tiene estimada una fecha posible de la apertura de boliches (confiterías bailables), dado que una serie de medidas de bioseguridad no se pueden garantizar en esa actividad de diversión nocturna. Si bien Jujuy lleva 46 días sin nuevos casos de Covid-19 y es una de las provincias que más flexibilizó el aislamiento, los profesionales de la salud del COE realizaron un resumen de las circunstancias epidemiológicas que no permiten establecer una fecha de reapertura de los boliches: no se puede garantizar el cumplimiento del distanciamiento social dentro del lugar, se produciría un aumento del uso de sanitarios, estos espacios son ambientes confinados con aglomeración de personas que significaría un gran movimiento en la provincia en horario nocturno, lo cual está fuera de lo permitido en la cuarentena por el coronavirus, se destacó.