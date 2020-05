Hay desabastecimiento de computadoras y celulares

Se debe a la gran demanda ante el nuevo sistema de clases virtuales y del trabajo desde casa en virtud del aislamiento.Tampoco hay reposición de stock debido a que las fábricas no están produciendo y tampoco se está importando.

Ante esta nueva realidad generada por la expansión del nuevo coronavirus por el mundo, locales comerciales de venta exclusiva de artículos de informática y de electrodomésticos se encuentran desabastecidos de computadoras, tablets y teléfonos celulares.

Tras un recorrido de El Tribuno por los diferentes locales comerciales del centro capitalino se pudo observar, además de un notable incremento de la concurrencia a estos comercios, una fuerte demanda de dichos artículos y también de artefactos de primera necesidad de la línea blanca.

La demanda es mucha pero la oferta es extremadamente reducida: se pudo ver un solo modelo de notebook por local comercial y la misma situación para los celulares. Y es una realidad que hasta hay negocios que directamente ya no los tienen en stock y sus góndolas están vacías.

Vendedores de distintos comercios informaron que lo único que tienen disponible para la venta son notebooks pero modelos básicos con 2 GB y 500 Mb de memoria sólo para trabajos en Word y Excel y que los precios de estas máquinas van desde los $37.000 hasta los $56.000.

Indicaron que la falta de stock se debe a la gran demanda que hubo por parte de los jujeños derivada de la implementación de las clases virtuales para los estudiantes y del home office (trabajo desde casa) como medida preventiva, situación que puso a más de uno en la necesidad de contar con una computadora.

"El gran problema es que estamos todos desabastecidos. Antes la frecuencia de abastecimiento era de 5 o 6 camiones pero ahora se restringió de 1 a 2 camiones", comentó un gerente de venta. En esta misma línea desde otro local comercial indicaron también que ahora están "sin stock" porque "se vendió todo lo que quedaba de antes de la pandemia" y están "desabastecidos hasta nuevo aviso", debido a que "las fábricas no están produciendo por la pandemia, tampoco hay producción interna porque no se trata de artículos esenciales y además porque los insumos que se utilizan para su fabricación son importados y no está entrando nada al país", explicó.

Sin embargo, los gerentes consultados indicaron que se espera un nuevo ingreso de mercadería dentro de siete y quince días, pero que no tienen certeza de que se cumpla con dichos plazos y que todo dependerá de cómo se vaya comportando el comercio en este tiempo.

Impulso en las ventas

Desde la reapertura de los comercios en la provincia se pudo saber que hubo un fuerte impulso en las ventas y que los artículos más vendidos fueron celulares, tablets, computadoras, televisores led, heladeras y lavarropas.

En diálogo con El Tribuno un gerente de venta de una casa de electrodomésticos explicó que la tendencia actual es que "el cliente paga lo que hay disponible ante la posibilidad que la mercadería llegue a otro precio", y que ese sería el motivo por el que sus ventas aumentaron.

"Lo primero que se vende es celulares, notebooks, impresoras y tablets, es decir, todo lo que permita conectarse. Pero es cierto también que la gente viene a ver en qué puede invertir su dinero antes que los precios se disparen y por eso también compran heladeras, freezers y lavarropas", informó otro encargado de salón.

Por último, coincidieron también en que a la fecha y desde la reapertura de los comercios sus ventas alcanzaron del 60 al 100% del total que registraban antes del aislamiento, e incluso algunos indicaron que están vendiendo más que antes.

Ante el faltante, recurren a reparar notebooks viejas

Un fenómeno derivado del desabastecimiento generalizado de computadoras y tablets, artículos necesarios actualmente para el cursado de clases virtuales y el trabajo remoto, es el aumento de pedidos de reparaciones de equipos que se tenían arrumbados en casa y el desbloqueo de netbooks del programa “Conectar Igualdad”. “En cuanto al tema de las clases virtuales hay un auge de las netbooks del Gobierno, ya que por la falta de asistencia la mayoría de ellas quedaron bloqueadas y fue esto lo que nos llevó a recibir muchos pedidos de solución para este problema, porque para muchos chicos ese es el único recurso que tienen disponible para poder presenciar las clases”, informó el técnico informático Cristian Aliaga. Indicó también que entre las principales consultas que recibieron durante el aislamiento fueron para “activar los Windows que ya se les vencieron o los paquetes que contienen Word y Excel para poder trabajar. También nos piden mucho la instalación de estas nuevas herramientas como Zoom y Skype para las videollamadas”.

Servicio técnico remoto

Ante las restricciones para la circulación “notamos un auge en cuanto a consultas online”, situación que “nos llevó a readaptarnos en el rubro y comenzar a ofrecer servicio técnico remoto”, comentó el técnico, quien explicó que consiste en “conectarnos a las computadoras de los usuarios a través de herramientas y desde acá efectuar las reparaciones sin necesidad de ir al domicilio del cliente”, un servicio en pos del cuidado de la salud. Más allá de los pedidos de reparación se puede observar también que ante la imperiosa necesidad de contar en el hogar con una computadora son varias las publicaciones en los grupos de compra-venta que buscan comprar equipos usados y hasta alquilados ante la imposibilidad de comprar nuevos.

Piden cumplir con la salida según DNI

Pese a mostrarse afortunados por el gran movimiento en sus salones de venta, desde los diferentes locales comerciales pidieron a los consumidores jujeños que en cumplimiento con los protocolos vigentes se respeten las terminaciones de DNI al momento de ir a comprar. Informaron desde una comercio ubicado en la peatonal Belgrano que “tuvimos que pedirle al COE que nos mande a una persona para que esté en la puerta de ingreso, porque había mucha gente sin cumplir con su día de salida; quería entrar igual al local y se molestaba cuando no la dejábamos entrar”.

También indicaron que son muchas las personas que exigen ingresar al salón de venta acompañados por algún familiar, cuando sólo se permite el ingreso de una persona. Por eso solicitaron que para evitar inconvenientes y las respectivas multas que aplica el Comité Operativo de Emergencias (COE) se respete el mecanismo de par e impar y el ingreso individual a los locales comerciales, por el bien de todos.