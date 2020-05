Nocioni y una dura declaración sobre Pippen

El exbasquetbolista Andrés "Chapu" Nocioni, campeón olímpico en Atenas 2004 y con pasado en Chicago Bulls, contó ayer que la mancha en la carrera del multicampeón Scottie Pippen de "abandonar al equipo no se borra más".

Pippen, uno de los líderes de los Bulls en los seis títulos de la década de los noventa y compañero en la cancha de Michael Jordan, se negó a ingresar al juego 3 de las finales de la Conferencia Este en los últimos segundos cuando Phil Jackson preparó la jugada del cierre para el croata Tony Kukoc.

"Siempre me gustó Scottie Pippen pero ver la reacción que tuvo de no ingresar al campo cuando no le dieron una jugada para él, me generó mucho dolor ver eso. A mí me tocó ser líder en varios equipos, en Baskonia si me pasaba nunca se me hubiera ocurrido reaccionar de esa manera. Es una mancha muy dura para su carrera, que no se borra más", reconoció Nocioni, que llegó a los Bulls en el 2007 cuando la franquicia ya era otra.

"Es muy difícil de salir de eso, hasta el día de hoy se la recordaron. La historia la conozco de mucho antes porque una vez opinó que éramos un equipo perdedor en Chicago cuando perdimos nueve partidos en el inicio y el periodismo lo mató recordándole eso", apuntó.

Sin embargo, Nocioni destacó la "personalidad" de Kukoc para "hacerse cargo de la pelota en ese momento y meterla" en una jugada complicada, con la defensa encima y el reloj apretándolo. Aquella noche de 1994, Chicago venció a New Yorks Knicks por 104 a 102.

A pesar de la crítica, Nocioni recordó que se crió con Pippen como "ídolo" y que lo sigue siendo, al punto de haber tenido "relación" con el norteamericano en su paso por los Bulls.

"Tenía relación con Scottie Pippen por afuera de la cancha, a veces nos vimos en cenas por amigos comunes, y nunca le comenté que era mi ídolo. Me parece de muy buen trato", contó Nocioni en una charla con la revista Básquet Plus.

Por otro lado, el exalero del seleccionado nacional habló sobre el presente del base de Real Madrid, Facundo Campazzo, y aseguró: "Tendrá oportunidades ahora para ir a la NBA o le llegarán luego. Creo que es un verano complicado por el coronavirus, me parece que ya la temporada está cerca de suspenderse y no se sabe cuánto perderán económicamente. No creo que le haya pasado el tren a Facundo".

"En la NBA los extranjeros somos invitados a estar en el vestuario, no llegás para ser protagonista, te hacen sentir que la liga es de ellos y son los mejores talentos del mundo. Ojo con eso de querer ir a ser protagonista, vos vas como invitado y después ves qué pasará. El lugar hay que ganárselo allá", consideró con convicción.

Andrés Nocioni, fue una de las piezas claves de la Generación Dorada, con la que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el Fiba Diamond Ball 2008, los Campeonatos Fiba Américas de 2001 y de 2011 y el Campeonato Sudamericano de Baloncesto de 2001; la medalla de plata del Campeonato Mundial de Baloncesto del 2002, del Campeonato Fiba Américas de 2003 y el Campeonato Fiba Américas de 2015; además la medalla de bronce tanto del Fiba Diamond Ball 2004 como la de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, así también del Campeonato Fiba Américas de 1999.