-¿Cómo van las ventas en los restaurantes y hoteles?

La apertura gradual que se está haciendo ha servido como aliciente y hay una buena perspectiva, pero que complica la economía general; que no todo está viento en popa con lo que la gente está cobrando, o sea, es muy poco el sector que puede utilizar la salida de comer, el paseo interno con los hoteles en el interior de la provincia, está costando. Pero bueno, hay un esfuerzo tanto de empresas como de los trabajadores también. Esperemos que se puedan abrir más porque es paulatino. Se tenía el 60% y día a día ya vienen abriendo otros, pero les cuesta, porque no alcanza la venta para cubrir los salarios, los gastos fijos y los alquileres en algunos casos. De todos modos, se va tratando de mejorar la realidad que estamos viviendo.

-¿Toda esta situación ha provocado la suspensión o despido de trabajadores?

Sí, lamentablemente tenemos empresas que hicieron algunas suspensiones y estamos vía Ministerio de Trabajo de la Provincia viendo que se levanten esas medidas. Se hicieron algunos convenios que no se acercan a la realidad. Desde el Gobierno nacional se está garantizando el pago a través de la ATP, y los empresarios tienen que garantizar el 25% más que tiene que cobrar el trabajador, y en algunos casos no están cumpliendo. Solamente están pagando la ayuda que recibieron del Estado y también estamos mediante la cartera laboral provincial tratando de que se regule esto. Yo soy de los dirigentes que sostienen que los derechos no se negocian, se defienden, pero como estamos hoy, realmente uno tiene que ceder, pero siempre ajustan al trabajador, y estamos entre la espada y la pared.

La hotelería lamentablemente en Jujuy más del 80% está parada, algunos tanto de capital como en el interior están trabajando con la recepción de los que están haciendo la cuarentena. Ahora con lo que han movilizado un poco, también hay que tener cuidado con el trabajador, la recepcionista, las mucamas, tienen que cumplir con el protocolo de darles los elementos mínimos de protección contra este virus.

-¿Cómo están los locales que se dedican a los eventos sociales y de vida nocturna?

Es otro tema que está parado, la vida nocturna, los boliches. Los pubs lo mismo, las casas de eventos gastronómicos como cumpleaños o casamientos también están totalmente parados y es un sector que se está resintiendo mucho. Sí es cierto que han recibido la ayuda de pago pero nada más. Después tenemos otro problema muy grande que siempre he reclamado y es la gente en negro. Hay un 40% de trabajadores en negro, y donde lamentablemente estas personas no están recibiendo un peso; hasta hace pocos días que se habilitaron los vendedores ambulantes que viven el día, por lo que este sector también está muy golpeado. Está bastante compleja esta actividad. En el mundo está siendo golpeado el turismo, la hotelería, la gastronomía. Pienso que va a tardar en recomponerse. Ahora volvemos a la gastronomía que un poco se está moviendo; tengo fe como muchos creemos que esto va a ir levantando, pero la realidad grande que tenemos es la economía. La economía está parada; uno no entiende cómo está parada pero la inflación sigue, siguen creciendo los precios y todo va contra el trabajador, contra la sociedad en su conjunto, porque lamentablemente en Jujuy no tenemos trabajo genuino. El sector privado prácticamente en distintos rubros está parado, y hay muchas personas que la están sufriendo.

De los trabajadores suspendidos no tengo la cantidad, pero son bastantes, prácticamente debe ser un 30%. Estamos hablando de 3.600 afiliados, de los cuales están parados un 60% y hablemos de más de 1.700 trabajadores que están en negro, que lamentablemente no están recibiendo nada, sobre todo los de la vida nocturna. Por lo que está trabajando un 50% de toda la actividad.

-Y en los restaurantes y confiterías que están funcionando, ¿cuánto les afecta el protocolo de distancia miento?

Sí, hoy los restaurantes que por ejemplo tenían veinte mesas, tiene que haber reducido su personal, la producción y también el ingreso a menos del 50%, porque ya no pueden trabajar lo mismo, porque también tienen que garantizar el trabajo a todo el personal. Y lamentablemente en algunos establecimientos no está yendo el 100%, tienen que haber equipos para que trabajen todos, es un aliciente empezar a trabajar de nuevo, pero vamos a tener que acostumbrarnos a todo esto, y sobre todo el control.

-¿Y cómo están los precios?

Los precios en algunos casos se han mantenido pero es difícil mantenerlos cuando hay inflación y constantemente están subiendo los productos para la elaboración de la comida. Estos días, la semana pasada se escaparon los precios de las verduras; ha hecho un poco de frío y subió todo. Por ahí cuesta mantener un precio, se sabe que algunos lo están haciendo pero hasta ahí nomás. Un incremento han tenido, pero es por la misma inflación.

-¿Cómo pagaron los sueldos?

Hay establecimientos o empresarios que no han terminado de abonar el mes de marzo. En ese aspecto, a algunos trabajadores se los han conformado con el ATP que hace el Gobierno nacional, y en algunos casos no se ha dado más nada. Pero también vuelvo a decir, hay establecimientos como la hotelería que estuvieron totalmente parados.