Las ventas en carpinterías jujeñas bajaron un 80%

Fabricantes de muebles de la provincia indicaron que la situación del rubro carpintería está atravesando una profunda crisis económica con caídas en las ventas que alcanzan el 80% y subas de hasta el 30% en los insumos que utilizan.

Tras un relevamiento de El Tribuno de Jujuy por diferentes carpinterías se pudo saber que el sector viene siendo golpeado fuertemente desde el año 2018 ante la imposibilidad de acceder a créditos y las continuas y marcadas subas del dólar que dispararon los precios constantemente.

El fabricante de muebles terminados Manuel Araya indicó que "la primera pandemia que sufrió el sector fue la económica en 2018" y que en lo que va del año y con la emergencia sanitaria por coronavirus de por medio "las ventas cayeron un 80%. Nosotros estamos subsistiendo de las deudas. Estamos entregando ahora muebles encargados en diciembre. Venimos arrastrando bajas de ventas en todos los sentidos", informó.

Por otra parte, Abel Mamaní, fabricante de muebles de Caimancito, coincidió en que "en las últimas semanas la venta bajó un 80%", destacando que el grueso de sus clientes son de las provincias de Salta y Tucumán.

Pero el rubro no sólo está afectado por la crisis económica que viene arrastrando desde hace dos años y que se profundizó con la llegada de la pandemia sino que ahora los fabricantes de muebles se están viendo perjudicados por el incremento de los precios de los insumos, que indicaron suben sin ningún tipo de control.

"Los que hace una semana atrás comprábamos una cantidad ‘X’ de madera a $ 9.000 hoy cuesta $ 12.500 y el tema es que nosotros no podemos subir el precio de los muebles porque sino directamente ya no vendemos nada", informó Abel Mamaní, quien estimó que la suba en los insumos que utiliza "llega hasta el 30% por lo menos". Explicó que al ser proveniente de Orán y Tartagal la madera que usa, los distribuidores justifican la suba del precio con los gastos de transporte.

Los demás productos necesarios para el tratado de la madera y la elaboración de muebles también registran aumentos en sus costos. "Nosotros usamos mucha cantidad de sellador y de thinner que antes conseguíamos el litro a $ 110 y ahora a cuesta $ 150", dijo Mamaní.

Por su parte, Manuel Araya hizo hincapié en los productos que se cotizan en dólares como las pinturas y las lacas que si bien se compran en pesos sus precios se rigen por el dólar y que resultan de gran necesidad ya que "estos son productos que nos dan la calidad de la terminación de los trabajos que hacemos", apuntó.

Sin embargo, pese a la suba de los precios los trabajadores de la madera buscan absorber dichos costos para poder seguir vendiendo, "de lo contrario las ventas se nos reducirían a cero" y por eso "lo que hacemos es trabajar más y ganar un poco menos", coincidieron Araya y Alfredo Rodríguez.

En este marco Araya por su parte dijo que tuvieron que "volver para atrás en las estrategias de venta y hacer trabajos en maderas de menor calidad porque si no una sola silla tendría que costar $ 9.000".

“La solución nuestra es la unión”

Ante la falta de controles en los precios de la materia prima, los trabajadores de la madera Abel Mamaní y Manuel Araya coincidieron en que les resultaría beneficioso contar con una institución o Cámara que los nuclee y represente. “La solución para el sector es la unión en la compra real y esa unión requiere que conformemos una Cámara porque el rubro nuestro está muy afectado y la suba de precios de los insumos no tiene control. Por eso es fundamental que nos encontremos todos unidos”, dijo Araya, quien destacó que dicha conformación de la Cámara resultaría conveniente para poder también desarrollarse de forma industrial como productores.

En este marco dijo que “creo que el sector se tendría que proteger a sí mismo y armar grupos de compras comunitarias ante la especulación de precios que sufrimos. Por eso es que en Jujuy tendría que haber una Cámara de Trabajadores de la Madera como las hay en otras provincias ya que la nuestra es productora de madera nativa y proveemos a casi todo el país, pero no somos todavía productores forestales pero ya está trabajando en eso”, dijo tras comentar también que Jujuy cuenta con planta de procesamiento de la madera.

Buscan innovar para impulsar las ventas

Mantener los precios de sus productos pese a la inflación no es la única estrategia que los trabajadores de la madera utilizan para preservar a sus clientes durante esta crisis por la que atraviesa el sector, profundizada por la pandemia. “Para mantener el precio tenemos que trabajar más horas e innovar varias cosas. Por ejemplo, a las cosas que antes hacíamos con curva, ahora lo hacemos derecho y de paso ahí ganamos tiempo”, explicó Alfredo Rodríguez, quien agregó que “si aumentamos los precios no vamos a vender nada y no nos alcanzaría ni para pagar la luz”, exclamó.

Comentó también que entre otras estrategias adoptadas hace por lo menos tres años atrás que es desde cuando “las ventas vienen en picada”, “si me piden un marco para espejo no hago sólo uno sino dos o tres, porque si hago sólo uno pierdo plata y no me cubre el tiempo, el gasto y por el uso de las máquinas que hago”, sin embargo se mostró optimista en que las ventas puedan repuntar.