Familiares disponen de dos horas para despedir a sus seres queridos fallecidos

Familiares de personas fallecidas, dispondrán de dos horas para despedir a sus seres queridos. En los velatorios que se efectúen tanto en las salas como en los domicilios particulares, sólo podrán estar presentes familiares directos, cumpliendo rigurosamente con el protocolo establecido por el Comité Operativo de Emergencia.

En dialogo con El Tribuno de Jujuy, el presidente de Instituto del Norte Julio Barrera, sostuvo que ahora rige el nuevo protocolo establecido por el COE, a través del cual autoriza a las empresas de sepelio a realizar una despedida de la persona fallecida con los familiares directos únicamente. “Cuando las personas vienen a solicitar el sepelio, deben firmar una declaración jurada con el nombre, apellido, número de documento y parentesco de las personas que van a asistir durante esas dos horas, debo recalcar que son familiares directos. En la sala, no pueden ingresar más de seis personas por turno, cumpliendo con el uso del barbijo, la distancia social y de acuerdo al número de familiares, dividimos el tiempo que deben permanecer cada turno. Cumplidas las dos horas, procedemos al cierre del ataúd y se lo traslada al cementerio”.



En otro tramo, expresó que con el mismo protocolo, el velatorio puede realizarse en el domicilio particular y a la persona que firma la declaración jurada en la empresa, le cabe la responsabilidad de hacer cumplir la disposición.

Cabe acotar que la despedida de los fieles difuntos, tiene un especial significado para la gente del norte, incluso se realizan con algunos rituales y costumbres arraigadas, tras ser consultado sobre la actitud de los deudos ante el protocolo que deben cumplir por el Covid 19, Barrera indicó que la gran mayoría de la gente ha tomado esta disposición con la responsabilidad que corresponde y que en algunos casos que fueron mínimos, los familiares ante el dolor, se mostraron molestos, pero tratamos de explicar, de expresarle nuestro acompañamiento como lo hicimos siempre, pero desgraciadamente hay una pandemia y nos tenemos que cuidar todos. Como empresa tenemos la responsabilidad de acatar y hacer cumplir el protocolo de nuestro gobierno, porque además las multas son muy abultadas y es la empresa la que tendrá que pagar”.

Respecto a la problemática que se puso de manifiesto durante esta cuarentena, donde muchos ciudadanos no pudieron tener ingresos económicos, debido a la paralización de algunas actividades, impidiéndoles que puedan cumplir con el pago de la cuota mensual por el servicio de sepelio, Barrera subrayó que se ha tenido especial consideración con todos los afiliados. “hemos cumplido con brindar el servicio, sabemos que la falta de pago no fue por culpa de los afiliados, estamos ante una pandemia que nos ha afectado a todos los argentinos”.

En relación a si se llegara a presentar algún deceso a causa del Covid 19, explicó que por protocolo nacional, la clínica o el hospital donde falleció la persona, debe entregar el cuerpo en una bolsa herméticamente cerrada, “nosotros cuando vamos a retirarlo, desinfectamos esa bolsa y lo colocamos en otra que también es hermética, desinfectamos y recién lo pasamos al ataúd, lo sellamos y directamente va al crematorio o al cementerio donde los familiares lo inhumarán. Nuestro personal cuenta con la indumentaria para esos casos, mascaras, botas, camisolines, nuestra empresa ya está preparada por si llegara a ocurrir algún deceso causado por este virus”, finalizó Julio Barrera.