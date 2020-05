Tapia, contundente: "Es una locura llevar el fútbol al interior"

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente electo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), remarcó la imposibilidad de determinar una fecha para el regreso al fútbol profesional y destacó que la entidad que dirige "no maneja los tiempos" para la vuelta. "Dependemos de lo que nos digan el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias" expresó el dirigente, quien fue mayoritariamente elegido a mitad de semana para comandar el organismo por el período 2021-2025.

La irrupción del coronavirus mantiene paralizado al fútbol desde marzo pasado y no existen precisiones respecto de un eventual retorno a la actividad, aun con la implementación de diferentes protocolos de seguridad. "Soy un amante del interior, pero esto que dicen de ir a jugar en las provincias, no corre. Es una locura la idea. Además, no sería una decisión de la AFA porque no depende de nosotros. Cuando las autoridades correspondientes nos den el visto bueno para retomar los entrenamientos, recién ahí nos sentaremos a charlar con el resto de los dirigentes para determinar qué hacer", explicó, arrojando por tierra la posibilidad que se había barajado que clubes de la primera entrenen primero y jueguen luego eventualmente en Jujuy, Salta, Catamarca o San Luis, por ejemplo.

"El daño económico que está haciendo el coronavirus es muy grande. Pero peor sería que se ensañe con la vida", expresó.

"Sería un irresponsable y un aventurero si arriesgo una fecha en la que volverá el fútbol. Ni siquiera hay claro un protocolo para entrenar o competir. Hasta que no haya una vacuna esa situación parece imposible", destacó el máximo dirigente del fútbol local al programa "Fútbol 910", que se emite por radio La Red. Durante la semana circularon distintas versiones en ámbitos cercanos a la AFA, en las que se manifestaba que entre "septiembre u octubre" podría retornar la actividad, siempre y cuando la pandemia lo permitiera.

"Hoy las instituciones deportivas continúan desarrollando labores sociales en medio de la pandemia" reafirmó Tapia, quien llegó al cargo máximo de AFA, proyectado desde Barracas Central.

"El daño económico que está haciendo el coronavirus es muy grande. Pero peor sería que se ensañe con la vida de las personas", aseveró.

Tapia resaltó que en Alemania, donde la Bundesliga ya cumple su segunda semana de actividad oficial en medio de contagios que no disminuyeron, se produjeron "veinte casos en equipos de Segunda División y ya hay partidos suspendidos; planteles que deben hacer cuarentena", dijo. "Si eso pasase en la Argentina deberíamos frenar sin ninguna duda y eso marcaría un retroceso", aseguró. El presidente de AFA también se refirió a la "polémica" postura de suprimir los descensos en Primera División y otras categorías para la temporada 2021. Tapia defendió esa medida y la explicó.

"Es una decisión que hoy no tiene marcha atrás. Se definirá en la cancha", sostuvo finalmente.

Para Toviggino, faltan el respeto

El presidente del Consejo Federal y tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fue más crítico que “Chiqui” Tapia al hablar ayer sobre un eventual traslado del fútbol de Primera División al interior. “Una idea así es imaginación de gente del fútbol que vive del fútbol, que no entiende que la salud es lo primordial. Proyectan torneos, imaginan certámenes con cuatro o cinco zonas, y definiciones en una provincia”, dijo en referencia al proyecto de TyC Sports.

“Hoy en día es una verdadera locura. No nos falten el respeto, porque nadie va a arriesgar nada, todo lo contrario. Encima llevar a planteles a una provincia, meterlos en hoteles y hacerlos jugar sin público, es todo un protocolo antieconómico”, disparó convencido. “Yo entiendo la ansiedad del hincha, del jugador, del entrenador y de muchos dirigentes, pero no están dadas las condiciones mínimas para realizar hoy en día este tipo de acontecimientos en el fútbol. Muchos se levantan a las 6 de la mañana a inventar cosas”, especificó el santiagueño durante una entrevista realizada por la página ABC Deportes.