La modalidad de la enseñanza para las artes marciales

La Escuela de Artes Marciales Danielo respaldada por la Asociación Civil Jujuy Crecimiento viene cumpliendo los protocolos otorgados por el Comité Operativo de Emergencias Municipal (Coem) en Palpalá al mando del profesor Carlos Danielo que instruye a sus alumnos de forma totalmente gratuita, varones y mujeres desde los 16 años en adelante, de lunes a viernes a las 17 en Ítalo Palanca 754 del barrio Paso de Jama.

Las medidas de prevención se mantienen al pie de la letra justamente para las prácticas con una cantidad determinada de personas distribuidas con las distancias correspondientes, en los días establecidos según los días de circulación, con los elementos de bioseguridad (barbijo, alcohol en gel, desinfección, etc.) donde el instructor hace énfasis en la modalidad forma del Taekwondo ITF y Kempo Chino como permite el COE con ejercicios físicos, fortalecimiento del cuerpo (piernas, brazos y abdomen), golpes de puños, patadas y formas tradicionales.

Sostener el espíritu deportivo en tiempos de pandemia es un gran incentivo para la sociedad y más la jujeña que fue una de las mentoras de la flexibilización por ello Carlos Danielo a cargo de la Escuela de Artes Marciales de Palpalá sostuvo que "tomé la decisión de hacer un aporte solidario con esta situación sanitaria que estamos viviendo con el aislamiento social que tenemos a nivel provincial. Muchos están ansiosos de volver a realizar deportes en algunos casos de volver a los gimnasia y los profesores a dar clases", empezó contando.

Luego acotó que "esto significaba para muchos instructores y para quién les habla una pequeña fuente de ingreso y aunque no es mucho, la cuarentena hizo que obligatoriamente esto se cierre y por las modalidades de trabajo que tenemos en las artes marciales son prácticamente muy limitadas y no se las pueden realizar fácilmente", agregando que "más allá de que la Provincia dejó que puedan realizarse algunas en espacios abiertos limitando en este caso los entrenamientos cardiovasculares y formas tradicionales. Pese a que no es suficiente la problemática pasa por la situación económica. Por eso decidí dar clases gratis porque es un aporte importante para el momento que atravesamos", afirmó.

Del mismo modo Danielo se explayó contando que "está destinada a los jóvenes y adultos que quieran hacer deportes y lamentablemente con la falta de ingresos que hay en las familias es necesario, porque ahora más que nunca se nota, menos que menos se puede pagar una cuota de cualquier disciplina ya sea de entrenamiento funcional, gimnasia aeróbica o en este caso artes marciales por eso opté por brindar mis conocimientos. Se armó un grupo con la gente dependiendo los días pares e impares con un horario fijo para entrenar y darles lo mejor en la medida que se pueda como para distenderse y no estar tan ansiosos en sus casa", concluyó.

Los contactos para sumarse



El profesor Carlos Danielo de la Escuela de Artes Marciales expresó que “se armaron varios grupos a los largo de la semana. Y los que se quieran sumar deben buscar y escribirme a mi facebook que es Carlos Ramón Danielo o a mi celular que es 3884853389 para que me contacten, remarcando que las clases son totalmente gratuitas y que vamos a colaborar con la economía en medio de tanta incertidumbre. Aparte es una forma de mantenerlos activos a los jóvenes y adultos ya que a través de estas prácticas uno fortalece cuerpo, mente y espíritu”, sentenció.