Mujer en extrema pobreza precisa ayuda

Una familia padece una situación crítica por no tener un lugar para vivir, por eso se asentó en una zona de Perico, entre el barrio Éxodo Jujeño y Carlos Pellegrini, y levantó una precaria casita de cartón.

Para poder colaborar con cualquier tipo de donación, alimentos o bienes materiales, comunicarse al 3884840679.

La ayudaron otorgándole una pieza para que los integrantes de la familia pasen algunos días pero están sin trabajo y precisan ayuda de la sociedad.

En ese sentido, Inés Ajalla, la persona que necesita ayuda, sostuvo, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, que "no sabíamos qué hacer y por eso nos asentamos en un terreno que está en cercanías de la Cooperativa de Tabaco, que era un espacio verde, yo no sabía eso. Ahí construimos con cartón una casita porque no teníamos a dónde ir. Esto ocurrió después que terminó la temporada de tabaco, salimos de ahí y como no tenemos casa, quedamos en la calle. Lamentablemente no tenemos dinero para pagar alquiler".

"La verdad que levantamos la casita con lo que teníamos, primero estábamos en un sector privado y la Policía nos dijo que nos iba a meter presos a todos pero pudimos mover todo a metros de ese lugar, hasta que nos dieron una mano. Nosotros en temporada del tabaco trabajamos haciendo changuitas", añadió.

Al conocerse la situación en Perico, un concejal, otros funcionarios y vecinos la ayudaron para poder subsistir estos días. Entre la colaboración que le llegó, le cedieron una pieza para que vivan por un tiempo. Tiene tres hijos que son mayores de edad y "pueden trabajar de lo que sea", señaló.

Asimismo comentó que "no es que me encapriché al instalarme en ese lugar, porque hubo gente que se quejó porque es un espacio público, la verdad que no me quedaba otra opción. Cuando termina la temporada del tabaco que arranca más o menos en julio no hay más trabajo. Nosotros siempre trabajamos sólo para pagar el alquiler y comer, no nos alcanza para nada más. La pasamos muy mal los días de frío, por eso estamos muy agradecidos con la gente que nos está ayudando hasta que pueda salir de la crisis que estamos pasando ya que hubo días que no teníamos nada para comer".

Por último manifestó que "con lo que sea nos pueden ayudar, la verdad que la estoy pasando muy mal y no tenemos nada. Todo está peor que antes desde la cuarentena y no conseguimos trabajo".

