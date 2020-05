Rescatan dos animales silvestres en la Quebrada de Humahuaca

Un zorro de monte y una parina chica fueron rescatados en las localidades de León y Tilcara, en la Quebrada de Humahuaca, aunque el primero no sobrevivió debido a que estaba muy débil, informó hoy el Ministerio de Ambiente de Jujuy.



El equipo de profesionales del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu) acudió al rescate de un zorro de monte (Cerdocyon thous) después de que un vecino logró contener al animal en la localidad de León, unos 30 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy.



No obstante, el animal murió cuando era trasladado hasta el centro de recuperación.



"Aparentemente no presentaba signos de heridas de gravedad, salvo algunos rasguños propios de una pelea con otros zorros o perros de la zona", indica la publicación oficial.





Los profesionales advirtieron que el animal "se encontraba flaco y débil".



Con respecto al rescate de la parina chica (Phoenicoparrus jamesi) en el pueblo de Tilcara, el ave, no presentaba heridas, afecciones o complicaciones.



Se trata de un ejemplar que pertenece a una especie en peligro, que "pudo haber llegado hasta un domicilio del pueblo de Tilcara producto de una desorientación al momento del vuelo, debido al cambio brusco de temperaturas ocurrido los últimos días", analizaron los profesionales.



El equipo del CAFAJu le realizará las observaciones y estudios correspondientes, antes de decidir su liberación en las Lagunas de los Pozuelos, en la región de la Puna, según se estudia con el equipo del Monumento Natural de ese sitio.