"El aumento para el sector de los jubilados es insuficiente"

"El aumento del 6,12 % que el Gobierno nacional anunció para los jubilados es insuficiente y no se ajusta a la realidad", expresó Vicente Luna Pizarro, vicepresidente del Centro de Jubilados, Retirados y Pensionados de Jujuy. Por otra parte, aunque con sus puertas cerradas al público por las restricciones sanitarias por el Covid-19, la institución realiza gestiones ante las obras sociales y brinda servicios a su alcance para acompañar a los jubilados.

Luna Pizarro aconsejó a los jubilados acatar el protocolo como el barbijo, la distancia, la higiene y no salir si no es una emergencia.

Respecto al aumento del 6,12 % para el sector, Luna Pizarro manifestó que se encuentran preocupados, ya que el tema fue conversado con la comisión directiva cuya titular es Delicia Geréz, porque "no se ajusta a la realidad que dice el Gobierno y creemos que es insuficiente". Agregó que "de todos modos también hay que comprender, que creo que el Anses, el Estado, deben estar como uno dice ‘raspando la lata’ porque están saliendo muchos beneficios del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que ya ha tenido no sólo este Gobierno sino los anteriores, que iban siempre sacando recursos y poniendo títulos públicos, que son como dicen, ‘que los pague Dios’. Al FGS es donde ingresan los recursos con los cuales se garantiza que si quiebra el país, los jubilados tienen sus recursos para seguir cobrando. Es una copia que Sergio Massa crea cuando va a España y se da con que allí tenían un fondo de garantía, donde pase lo que pase, aseguraba que los jubilados siempre iban a cobrar y no iban a tener el descuento del 13% como tuvo aquí en la Argentina en el Gobierno de De la Rúa".

Y acotó "ahora no hubo ningún descuento pero creemos que están demorando mucho. La verdad no sé cómo están manejando el tema en modificar la ley, porque como Macri tenía la intención de poner una nueva ley de jubilaciones, que contemple no sólo los beneficios, los haberes sino cuántos años se van a trabajar, etc. Pero, creo que ahora el Congreso ha designado una comisión que se encargará, pero el aumento realmente me parece que no se está ajustando a la realidad que estamos viviendo".

Sin embargo admitió que "hay que entender también que estamos en una situación económica muy delicada. Lo mismo le está pasando a Gerardo Morales que no puede responderle a los gremios estatales con un aumento porque debe estar en una situación por demás crítica".

Atención "estilo delivery"

No obstante las medidas sanitarias del Gobierno provincial, el vicepresidente del Centro de Jubilados de la Provincia indicó que mantuvieron una reunión con el ministro de Salud Gustavo Bohuid, para ver las posibilidades de que puedan abrir la atención al público. Están buscando las alternativas para que el Centro de Jubilados pueda responder a sus asociados que requieren ayuda, porque siempre "los saca del apuro" para los medicamentos y alimentos, y ahora no pueden recurrir a eso porque las instituciones están cerradas. Asimismo señaló que los talleres también están cerrados, como los de yoga y de los profesionales como kinesiólogos y podólogos. Dijo que "todo eso lo planteamos al ministro Bohuid y quedó en que lo va a analizar. Inclusive hemos presentado el protocolo al COE para ver si conseguimos que nos permitan de alguna forma, que las instituciones se ajusten a un protocolo y puedan dar respuesta a sus socios jubilados".

Acotó que no sólo los jubilados están preocupados sino también los familiares "porque ya sabemos que es el sector que corre más riesgos, y que tenemos que extremar los cuidados y medidas de higiene, no salir, el barbijo y todas esas cosas que se le recomienda a la gente, pero el problema es que el jubilado quiere ir a las instituciones, quiere respuestas. Por eso en el protocolo presentado proponemos una atención estilo delivery, donde llamen a la institución para pedir una orden médica para tal farmacia, extendemos la orden y nuestro personal se entrega a domicilio. Lo estamos implementando. Así que nuestra ayuda es para los medicamentos y alimentos, llamando a nuestra institución teléfono fijo 4244210 y los otros números que los afiliados ya conocen".

Situación con las obras sociales

En cuando a la situación de los jubilados con las obras sociales observó que también solicitaron que el Instituto de Seguros (ISJ) mejore la atención para que los pasivos puedan acceder a realizar sus trámites; que en los consultorios los médicos tengan las precauciones para que el jubilado pueda ir y ser bien atendido.

Explicó que “tuvimos una reunión con el presidente del ISJ, le planteamos todas estas situaciones. Conseguimos respuestas satisfactorias. Es decir, que se están estudiando todos los problemas que le planteamos; que los médicos puedan prestar una atención más rápida, que el jubilado no esté haciendo cola. Y las órdenes médicas, eso el ISJ lo solucionó, el jubilado ya no tiene que ir a buscarlas el médico lo va a atender. Después también el ISJ está viendo cómo implementar un sistema de seguimiento a los jubilados a través de las líneas telefónicas”.

Actualmente en la provincia son algo más de cien mil jubilados de los cuales el Centro de Jubilados de la Provincia cuenta con casi cuatro mil socios; casi treinta mil son afiliados del ISJ y el resto es del Pami del que dijo que también tiene sus problemas pero está mejorando mucho la atención porque el problema era que no tenían autoridades designadas en Jujuy pero ya está normalizado. Apuntó que “también hemos tenido contacto con la gente de Pami, porque las instituciones como nuestro Centro cuenta con socios provinciales y nacionales, así que debemos comunicarnos con las dos obras sociales. La situación de los afiliados al Pami va cambiando con el tiempo porque todos los días nos salen medidas nuevas”.

Finalmente señaló que “quedamos con el ministro de Salud en volvernos a reunir en cualquier momento y el Cepam que está en la Alvear también atenderá e incluso volverá a vacunar”.