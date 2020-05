El Colegio Médico se solidarizó con pares de Córdoba y San Luis

"Consideramos que no se puede inculpar y poner dentro de un juicio al médico que no lo hizo a propósito", dijo Obelar.

Debido a diversas acusaciones que recayeron sobre algunos médicos de Córdoba y San Luis, respecto a que habían contagiado a sus pacientes el Covid-19, el Colegio Médico de Jujuy dio su pleno apoyo a lo manifestado por la Confederación Médica de la República Argentina (Comra). La entidad "manifestó su sorpresa e indignación, ante el hostigamiento, estigmatización y amedrentamiento que generan algunos actos de la Justicia donde criminaliza actos médicos sin una previa investigación, sometiendo a los profesionales a privación de la libertad e imputaciones, sin tener los fundamentos científicos adecuados para determinar las distintas modalidades de contagio".

En ese sentido, Julio Alberto Obelar, presidente del Colegio Médico de Jujuy, puntualizó que "nuestra postura es apoyar a la Comra, porque se trata de una judicialización por parte del fiscal de Córdoba hacia dos médicos que transmitieron la enfermedad y esto no es para que tengamos esa situación; nosotros estamos expuestos. Nos preocupa mucho ser la primera barrera que estamos tratando con la enfermedad, y encima un fiscal de Córdoba inculpa a dos médicos. Inclusive en esa provincia hubo una movilización impresionante defendiendo a esos colegas. Nosotros vamos a sacar un comunicado de prensa donde vamos a apoyar la situación y adherir a la posición de la Comra".

Asimismo, observó que Jujuy se encuentra en una situación muy diferente a la de Córdoba, pero mantuvieron una reunión de directivos el fin de semana porque "explotó el viernes el problema de los dos médicos de Córdoba que fueron inculpados por el fiscal y en San Luis también tenemos la misma situación, cuando sabemos que el médico no lo ha hecho a propósito, ellos estaban enfermos, pero aparte del gran problema de estar enfermos, es ser ansitomáticos. Por eso consideramos que no se puede inculpar, sancionar y poner dentro de un juicio al médico que ha transmitido el virus porque no lo hizo a propósito, es un accidente que tuvo, como mucha gente asintomática que contagia".

En cuanto a la provincia señaló que "estamos bien e incluso nos encontraremos con el ministro de Salud (Gustavo Bohuid) para tratar temas de incumbencia que nos preocupan. No tenemos circulación del virus, han hecho bien las tareas y todo anduvo bien en ese aspecto. A veces molesta el hecho que se tomen medidas, pero realmente estas medidas de aislamiento como estamos teniendo en la provincia es la manera de controlar el virus".

Postura nacional

Cabe apuntar que la Comra también detalló que para nadie es fácil convivir con la enfermedad, el dolor y la muerte, pero que los integrantes del equipo de salud lo hacen a diario, "porque forma parte de nuestra razón de ser, así como es aún más difícil entender la posibilidad de contagio, tanto propio como de nuestros afectos. Transitamos entre la admiración y el escarnio, entre los aplausos y la discriminación, entre el reconocimiento y la agresión".

Por otra parte, la Comra denunció que "salimos a la batalla con recursos mínimos, con muchas carencias en elementos de protección personal pero a pesar de ello seguimos adelante". Remarcaron que "debemos sumar la preocupación de ser imputados por la Justicia, por no atender a la gente en estas condiciones, habiendo reclamado hasta el hartazgo, sin nunca haber sido escuchados" o es que "deberemos también recurrir a los amparos y no atender pacientes si no nos proveen de insumos adecuados".

Respecto a la situación planteada, la Confederación de Médicos indicó que no se opone a que se indague acerca del cumplimiento de las medidas de bioseguridad, y que se sancionen los incumplimientos como cualquier ciudadano, pero "nos rebela que se nos utilice para deslindar responsabilidades ajenas propias de un sistema de salud crónicamente deficiente".

Se solidarizan con el Colegio Médico de San Juan y la Federación Médica de Córdoba y repudian "la persecución y hostilidades de que son objeto los equipos de salud" y reclaman enérgicamente "una urgente respuesta por parte de las autoridades en general y del ministro de Salud en particular, tendientes a revertir de forma eficaz y duradera esta situación, de manera tal que protejan a quienes pretenden que, de cualquier manera, cuiden la salud".