Jujuy sumó el séptimo caso de coronavirus

Es un camionero que había dado negativo al primer test, pero no cumplió con aislamiento obligatorio en su casa.

Un camionero de Fraile Pintado, que en un test rápido realizado en el ingreso a la provincia el domingo había dado negativo, se constituyó ayer en el séptimo caso positivo de coronavirus en Jujuy.

A raíz de que el trabajador del volante no cumplió con el aislamiento obligatorio por catorce días cuando llegó a su domicilio, se dispuso la cuarentena total en Fraile Pintado y Calilegua, en donde había participado de un almuerzo.

Esto, según expresó el gobernador Gerardo Morales anoche en la conferencia del Comité Operativo de Emergencias, significa el aislamiento social, preventivo y obligatorio en esas dos localidades ledesmenses, en la que sus habitantes solo tendrán autorizado ir a farmacias y comercios de cercanías, por un lapso de siete días, y estará prohibido el ingreso de personas que no residan en esos lugares.

También se decidió trasladar al hospital de campaña de Ciudad Cultural a quince personas que estuvieron en contacto en Jujuy con el transportista, a los cuales se les iba a realizar de inmediato un test PCR para verificar si tienen coronavirus, y que quedarán en observación allí para otros exámenes posteriores.

El camionero ya se encuentra aislado en el hospital "San Roque", donde recibe la atención del caso. Morales informó que el trabajador estuvo en Buenos Aires, en Rafael Calzada (en el mercado central) y en Quilmes, dos de los lugares que tienen la mayor cantidad de casos del país, y que luego se trasladó a Santa Fe y Entre Ríos, de donde traía una carga que debía entregar en Orán.

Morales resaltó que pese a que el primer test había dado negativo, el camionero jujeño debió realizar la cuarentena de 14 días en su domicilio, tal cual lo indica un folleto que se entrega a quienes se realiza el test rápido, lo cual no hizo. "Los camioneros tienen un importante rol, el de abastecer a las ciudades. Pero cuando no están manejando, tienen la responsabilidad de cumplir con las medidas preventivas que se ordenaron", apuntó el mandatario.

Finalmente, el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, solicitó a aquellas personas de Fraile Pintado y Calilegua que hayan estado con el camionero, se contacten con el personal sanitario o de seguridad que desde hoy estará apostado en esas localidades para hacer cumplir la cuarentena obligatoria.

El test rápido solo detecta anticuerpos

Tanto el gobernador como el coordinador del COE, Omar Gutiérrez, señalaron que el test rápido que se realiza en el ingreso a la provincia solo detecta la presencia de anticuerpos al virus en la persona que es examinada, pero no si tiene el Covid- 19 en ese momento. Esto sí lo hace el PCR, que es un estudio más complejo que consiste en el hisopado de la nariz, boca y garganta de la persona, donde se aloja en coronavirus.

Por eso el aislamiento obligatorio en los domicilios, para comprobar si el examinado presenta en ese período síntomas compatibles con coronavirus, que en el caso del camionero de Fraile Pintado aparecieron una semana después que estuviera en Buenos Aires. “Este virus es viajero, no tiene generación espontánea, se contagia de persona a persona. Por eso es importante que la persona que está viajando tenga la conciencia de que puede ser un agente transmisor. Y por su trabajo tiene que saber que sin querer puede ser un portador de coronavirus”, remarcó el ministro Bouhid. Y agregó: “A esta altura no hay nadie en el mundo que no sepa que a los primeros que se perjudica con el coronavirus es a los familiares”.