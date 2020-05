Ratifican a Pedro Belizán como presidente de bloque

En una conferencia de prensa encabezada por el presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, y otros seis diputados de ese espacio político, se confirmó la decisión tomada en horas de la mañana por la Mesa Ejecutiva del PJ de expulsar a cuatro diputados que en las elecciones generales del año pasado participaron en otras agrupaciones que enfrentaron al PJ y, por lo tanto, además, quedaron suspendidas sus afiliaciones partidarias. En la oportunidad, además, ratificaron a Pedro Belizán como presidente del bloque.

El bloque confirmó que dentro de la Cámara mantendrá la denominación Frente de Todos - Partido Justicialista.

La decisión fue tomada por las autoridades del Partido Justicialista en la sede partidaria, quienes acordaron la suspensión de las afiliaciones partidarias y la expulsión del bloque a los legisladores Alejandra Cejas, Juan Cardozo Traillou, Débora Juárez Orieta y Alejandro Snopek, quienes resultaron electos en octubre pasado, cuando se presentaron a los comicios bajo una denominación distinta y enfrentaron al justicialismo en las urnas.

Así lo confirmó el presidente del PJ y vicepresidente segundo de la Legislatura provincial, Rubén Rivarola, quien aseguró que el principal problema con estos legisladores es que "salieron directamente a competir contra el PJ, por lo que de hecho estaban suspendidos desde el año pasado".

Por otra parte, negó que el bloque "trabaje con los radicales, como ellos dicen; más bien ellos lo hicieron porque con sus votos podríamos haber sumado más intendencias, más comisiones municipales y la gobernación".

Destacó la necesidad de enfocar los esfuerzos en la situación actual que atraviesa la provincia y el mundo, dejando de lado las cuestiones políticas. "Esto se tiene que dar por terminado; ahora tenemos que seguir trabajando por la provincia; estamos pasando un momento económico malo, con una pandemia que afecta a todo el mundo. Dejemos la política y pensemos qué queremos para nuestra provincia", afirmó Rivarola.

Es la voluntad de los afiliados

Por su parte, el presidente del bloque, Pedro Belizán, explicó que desde las elecciones pasadas la composición del bloque no incluía a quienes participaron en listas opositoras al Partido Justicialista e incluso están suspendidos de hecho. "Así lo establece la Carta Orgánica de nuestro partido, de modo que estamos haciendo cumplir eso como así también la voluntad y denuncia de muchos afiliado al PJ; numerosos sectores del peronismo han hecho un gran esfuerzo para competir en elecciones en unidad, dejando afuera las apetencias personales, para armar una lista competitiva, de modo que no podemos más que dejar afuera a quienes así no lo hicieron", dijo.

Además, remarcó que los diputados que no pertenecen al bloque no pueden designar las autoridades, aclaración que realizó en relación a la intención de Alejandra Cejas de reemplazar a Belizán en la presidencia del bloque.

Finalmente, mencionó que dentro de la Cámara, el bloque seguirá manteniendo la denominación de Frente de Todos - Partido Justicialista.

Cabe mencionar que acompañó a Rivarola y a Belizán la mayoría de los diputados que integran el Frente de Todos: Luis Cabana, Alfredo Gerry, Liliana Fellner, Pedro Torres y Fernando Posadas, quienes ratificaron la continuidad del líder de Luz y Fuerza como titular del bloque.

Los diputados expulsados integraron el "Frente Juntos por Jujuy" y el "Frente Patriótico" en las elecciones pasadas.

Hoy sesiona la Legislatura

La Legislatura provincial realizará hoy dos sesiones, una especial y otra ordinaria. Así lo acordó ayer la comisión de Labor Parlamentaria, desde donde se informó que en la Sesión Especial, programada para las 15 la Cámara prestará acuerdo a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo de la provincia para la designación de funcionarios en la Oficina Anticorrupción y en la Superintendencia de Servicios Públicos y otras concesiones. Posteriormente se dará inicio a la 4º Sesión Ordinaria, donde la Cámara trabajará sobre los Proyectos de Ley de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.743 de Identidad de Género, de Transparencia y control sobre la obra pública y políticas habitacionales, y de Consenso Fiscal 2019.

También, los diputados debatirán el proyecto para declarar de Interés Legislativo el rol de las mujeres en los gremios de la provincia. Al respecto, el presidente del bloque Primero Jujuy, Gaspar Santillán, señaló que “todos los diputados tendrán la posibilidad de deliberar, de expresarse y fijar posturas en cada proyecto. Nosotros venimos sesionando desde hace varias semanas atrás tratando de que la Legislatura tenga un funcionamiento casi normal, respetando todas las medidas sanitarias y de seguridad del Comité Operativo de Emergencia. Los diputados están trabajando todos y las comisiones están funcionando de manera normal, respetando el funcionamiento de la Legislatura”, señaló el legislador.