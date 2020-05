Confirmado: no hubo diseminación del virus por parte de los contactos del camionero

En el informe del COE, Omar Gutiérrez, llevó tranquilidad al pueblo jujeño, al afirmar que los contactos más estrechos del camionero que dio positivo de Covid - 19 residente en Fraile Pintado, dieron negativos en sus exámenes de PCR.

Con esta confirmación, se deja sentado que estas personas no tuvieron la chance de diseminar el virus.

El doctor Gutiérrez, explicó: "Porque se hizo lo que se hizo y que significa. Cuando una persona tiene Covid, existe la posibilidad de transmisión, cuando no cumplen con los protocolos. Pero desde que sucede esto, hay un periodo que tiene que cumplir el virus hasta que recorre el cuerpo y se muestra en la garganta. Desde ahí identificamos a los contactos estrechos para aislarlos" y remarcó que "es la ventana que tenemos para evitar la diseminación. La primer PCR que hicimos, es un análisis con hisopo a las vías respiratorias. La primer PCR negativa no es para hacer el diagnostico final, sino para saber que en esta época no tienen el virus. Esto lleva un primer alivio, quiere decir que los que tomaron contacto no tienen un riesgo de diseminación". Todo esto, dijo, "viene a través de la gente que tuvo contacto con el contacto. Cuando pase este período de incubación, puede desarrollar la infección. Por eso más adelante cuando pase este período de observación los vamos a volver a testear. Ahí veremos si hay o no al final transmisión y si estas personas terminan con coronavirus".

Además, Omar Gutiérrez no dejó de agradecer la gran labor que realizaron todos, luego de la confirmación del séptimo caso positivo de coronavirus en la provincia. "Quisiera empezar dando un agradecimiento a toda la gente que estuvo trabajando detrás de esto. Desde que apareció este caso, con el camionero de Fraile Pintado, hay un equipo muy grande de toda la gente de seguridad, de la salud pública. Identificaron a los contactos y los trajeron. Se tuvo incluso en el laboratorio central toda la noche a un equipo para trabajar las muestras"