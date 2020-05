Independiente tiene todo listo para volver

Después del período de cuarentena obligatoria, Atlético Independiente vuelve al ruedo. Desde el próximo lunes abre sus puertas a partir de las 15 para realizar "trabajos de acondicionamientos físicos", únicamente anunció Pehuén Fernández.

Uno de los entrenadores de la entidad de avenida Senador Pérez destacó: "Largamos el lunes con lo que está permitido, se convoca a los chicos del club mayores de 16 años, en las disciplinas que quieran hacer todo un acondicionamiento físico sin elemento, en la cancha con las variables del distanciamiento, el tapaboca, la hidratación personal, el no uso de vestuarios y baños, esas cosas".

Fernández dejó en claro que este período servirá "para acercar a los chicos a la vida del club, a que tengan alguna actividad que los ordene un poco, la finalidad es más social que otra cosa porque a nosotros como institución prácticamente no nos conviene porque tenemos muy poca gente en este rango que nos autorizan, el 80 por ciento de los deportistas son menores de 14 años", agregando que "por eso por ahora vamos a trabajar en horario reducido, desde las 15 hasta las 19, de lunes a viernes, se irá día por medio".

El coordinador deportivo del CAI explicó que "seguimos ultimando detalles con los entrenadores, el personal, para organizarnos y estamos terminando cuestiones administrativas, el protocolo que nos hicieron algunas observaciones".

Los deportes que se podrán practicar son "taekwondo, judo, estos dos solamente en la modalidad de formas, vóley, básquet, tanto damas como caballeros, y vamos a convocar a la gente de la pileta que quiera ir a hacer un acondicionamiento físico en tierra, en la cancha de básquet para los que quieran comenzar a moverse hasta que se habilite la pileta", detalló.

Luego de un largo período sin abrir las puertas del club "tenemos muchas expectativas, vaciamos la pileta, cortamos la luz, también el gas para que no haya ningún tipo de consumo y evitar algún desperfecto, toda la gente de limpieza estuvo acondicionando la higiene del club". El control será en todas las instalaciones, "vamos a trabajar en todo lo que es el marcado de los espacios, circulación, la idea es que no permanezca gente, pero en caso uno tenga que hacerlo tendrá un lugar con marca y manteniendo el distanciamiento, todo eso, además haremos una capacitación con todos los empleados para que cada uno cumpla un rol y que sea lo mejor, porque la idea es abrir cumpliendo cada paso del protocolo para que sea perdurable, porque abrir y que después te vuelvan es peor que no abrir", puntualizó añadiendo que "es como dice el gobernador Gerardo Morales, tenemos una fragilidad bárbara y si no, mirá lo que pasó en Fraile Pintado".

Independiente tiene muy buenas instalaciones, "tenemos mucho espacio, la cancha de básquet, la cancha de pelota paleta, cancha de pádel, judo y taekwondo trabajan en dos salones distintos, tenemos para que vaya gente de manera simultánea", finalizó Pehuén Fernández.