"La intención de los docentes es tener un contacto mínimo con los alumnos"

El secretario general del Cedems señaló que mantiene reuniones con el COE para acercar posiciones respecto a las condiciones y protocolos que exige el comité para la prevención del Covid-19 en caso del retorno paulatino de los alumnos a las escuelas, subrayando que se hará a manera de guía uno o dos días a la semana a lo sumo para lograr un contacto mínimo con los alumnos. De igual modo esperan que se cumpla con todos los mecanismos de prevención del dengue.

-¿Qué opina de la posibilidad de retorno a clases que anunció el gobernador de la provincia Gerardo Morales?

-Nosotros la semana pasada hemos estado en reuniones permanentes con el Ministerio de Educación. Obviamente que el tema de volver a clases es lo que se estaba manejando, porque a nivel nacional ya se estaba dando lugar a que las provincias que no tienen circulación del Covid-19, -y como Jujuy es una de esas provincias-, para que vayan viendo la manera de volver progresivamente a clases. Es por eso que se ha montado todo un operativo en la provincia, para ver de qué manera poder retornar y bajo qué condiciones se hará, porque tenemos que tener las escuelas en condiciones, desinfectadas y con todos los protocolos que exige el COE a nivel provincial por el tema de la prevención con el Covid -19. Pero también nosotros tenemos en la provincia un flagelo que es muy grande que es el dengue. Entonces necesitamos que las escuelas, sobre todo las del Ramal, o mejor dicho, desde Monterrico, El Carmen, donde ahí también hay casos que están registrados, hasta Libertador y Yuto haya un protocolo que contenga todas esas situaciones, porque realmente tenemos alumnos y hasta docentes contagiados con dengue. Y ese es un foco que se está extendiendo por toda la provincia. Hemos buscado en cuanto a los insumos, que todas las escuelas cuenten con todo lo necesario. Es un compromiso que anunció el gobernador en su momento en la reunión que tuvo con los gremios. Es también un compromiso que también está dando el Ministerio de Educación, porque es una garantía para el bienestar y salud de todos nuestros afiliados y docentes de la provincia de Jujuy que necesitamos esto; garantías para volver a cl

-¿Esa garantía es la provisión de esos los elementos de limpieza?

-Sí, bueno, nosotros tenemos pedidas algunas cuestiones muy particulares. El tema por ejemplo, viendo que se adelanta el receso invernal al primero de junio, porque acá en la provincia de Jujuy no tenemos circulación del virus; es la simple razón por la que vamos a volver paulatinamente, de una manera muy cuidadosa a clases. Y de qué manera; por ejemplo los docentes no vamos a tener transporte, no nos podremos trasladar. Por eso que se da la opción de que el docente elija un colegio que esté cerca de su domicilio, para que no se traslade; obviamente si el docente quiere trasladarse, tiene los medios particulares para hacerlo, bueno, irá desde el establecimiento que tiene designado con las horas que corresponden.

-¿Pero qué opina de adelantar las vacaciones invernales?

-En ese sentido tuvimos este miércoles una reunión con los secretarios generales que estamos integrando la CEA donde hay un panorama donde provincias como Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán, donde se está manejando el tema de cómo volver a clase. Los docentes en la provincia de Jujuy van a volver pero lo harán un día a la semana, a lo sumo dos días a la semana máximo y solamente a la mañana. O sea, todos los mecanismos que se están manejando de prevención se van a aplicar, porque la intención es tener un contacto mínimo con los alumnos, de una manera de fortalecer, para ser guías, pero tiene que ser un contacto mínimo, no es que vamos a estar en un establecimiento educativo cinco o seis horas; van a ser dos o tres horas, y será realmente reducido el personal que va a estar en los establecimientos.

-¿Hay temor de los docentes en volver a las aulas?

-Seguramente. El temor está latente, obviamente más aún pensando que ya estamos entrando a mediados del otoño, todavía nos falta la llegada del invierno. Es por eso que se ha solicitado al gobernador por iniciativa del Cedems, una vacunación antigripal para todos aquellos docentes mayores de edad, desde los 50 o 55 años, para que tengan la posibilidad de hacerlo como corresponde porque vamos a estar expuestos a registros de temperaturas muy bajos. Si esto ocurre, se ha solicitado, y el gobernador también anunció, que se suspenderán las clases, las actividades. Eso ya está establecido y nosotros estamos buscando que quede registrado en un documento oficial.

-¿Y cuáles son los principales desafíos a afrontar en el nivel medio?

-Las dificultades que se están presentando son también a nivel nacional y a nivel mundial. Todo lo que está sucediendo hoy realmente es algo que nadie estaba en condiciones de prever esta situación de pandemia a nivel mundial con estas características. La educación a nivel mundial se va a ir modificando y mutando. Esto va a hacer que en el transcurso del tiempo vamos a ir viendo, buscando herramientas que realmente se necesitan. Pensar en una educación como era hace cinco o seis meses atrás, estamos pensando mal. Estamos hoy viviendo situaciones que realmente van a provocar un cambio muy significativo.