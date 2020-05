Cada turista jujeño gastó $ 1.500 por día el fin de semana largo

Un total de 18 millones de pesos dejó en su debut el lanzamiento del programa "Jujuy para los jujeños" que se inició el fin de semana último y que reportó un 40% de ocupación hotelera, igual porcentaje se mostró en el sector gastronómico. Se conoció además que un total de 7 mil personas visitó diferentes puntos de la provincia. De esta manera, la Quebrada de Humahuaca volvió a ser uno de los destinos favoritos, mientras que en las Yungas fue muy baja la presencia de visitantes, porque aún no está habilitado el Parque Nacional Calilegua.

En una entrevista con El Tribuno de Jujuy, el ministro de Turismo Federico Posadas indicó que cada visitante gastó $ 1.500 por día. "Según las estimaciones que hicimos, analizando que no funcionó toda la capacidad instalada, el gasto promedio diario del jujeño es más bajo que el de un turista convencional, históricamente lo teníamos en 50 dólares diarios", sostuvo.

Agregó que también hubo un pequeño porcentaje de personas que gastó pero que no se alojó en hoteles, con lo cual el número aproximado fue de 18 millones de pesos en la provincia. "Es un número interesante considerando que la actividad estaba totalmente parada", dijo Posadas. Al momento que indicó que se habilitaron 8 mil camas de las 12 mil disponibles, a raíz de que todos los hoteles que están destinados al aislamiento obligatorio de los repatriados no pueden dedicarse al turismo. Señaló que con el adelantamiento de las vacaciones de invierno puede haber un movimiento más importante de jujeños hacia los diferentes destinos turísticos. Si bien destacó que la Quebrada sigue siendo el destino elegido por los jujeños, apuntó que en la Puna se registraron varias reservas. "El balance es altamente positivo y hablando con los empresarios del sector, hay muchas expectativas por lo que fue y por lo que se viene", resaltó el ministro.

Buena expectativa del interior

Nuestros corresponsales en el interior pudieron obtener información de que en Purmamarca, durante el fin de semana, trabajaron 14 establecimientos gastronómicos, estos contaban con autorización tras realizar la inscripción en Provincia y cumplir con los requisitos del protocolo y controles por parte de la Comisión Municipal. Asimismo, la demanda fue dispar ya que algunos locales no tuvieron reservas y trabajaron haciendo servicio de delivery. Mientras que el promedio de reservas fue de 2 a 3 para el sábado y domingo y uno solo registró 8 reservas para el domingo.

Aún les cuesta afrontar costos

En el caso de Tilcara, el empresario del sector gastronómico Pablo Schaer señaló que el panorama durante esos días fue favorable, mucho más que en hotelería.

"Se habló de un 40% de ocupación pero creo que fue un poco menos, de un 25% a 30%, también teniendo en cuenta que es ocupación diaria, si esto se remite al número mensual, baja a un 2%", dijo Schaer.

Agregó que "la realidad es que después de dos meses de estar cerrados, tras un fin de semana como el que tuvimos nos da mucha esperanza", sin embargo expresó que aún el sector está complicado y les cuesta afrontar diferentes costos.

Demanda dispar en la terminal

Mientras tanto, en los primeros días del lanzamiento del programa “Jujuy para los jujeños”, la actividad en la terminal de ómnibus “General Manuel Arias” fue dispar. Desde las empresas indicaron que se redujeron algunos horarios de salida de líneas y que en algunos casos, la demanda bajó hasta un 80%. Pese a ese panorama destacaron que no hubo ningún incremento en el precio de los pasajes al interior de la provincia.

“En este tiempo de cuarentena el movimiento es normal, al igual que cuando se lanzó el programa de turismo interno”, dijo el boletero Gerardo Torrejón, al agregar que los precios para el Ramal como la Quebrada aún se mantienen. “El fin de semana hubo un poco más de gente viajando, desde que empezó la pandemia bajó mucho la demanda, redujimos los viajes cada dos hora y media”, resaltó la vendedora Viviana Negrete. Por su parte, otra vendedora de boletos dijo que el fin de semana hubo demanda de visitantes pero que en general la demanda bajó hasta un 80 por ciento.

Piden cumplir con las reservas

Desde la Cámara de Turismo, su titular Graciela Millán coincidió con el ministro Posadas en el sentido de que la apertura del receso invernal puede llegar a ser positivo para que puedan salir las familias a recorrer diferentes puntos de Jujuy. A su vez, mencionó que se encuentran en comunicación con la Cámara de Turismo de Catamarca, cuya situación epidemiológica es similar a la nuestra, por lo que se estudia la posibilidad de que pudiera haber una vinculación turística de ambas provincias.

No obstante resaltó que esta iniciativa depende de las decisiones que tome el Gobierno de la Provincia a través del Comité Operativo de Emergencias (COE). En cuanto a la apertura del programa “Jujuy para los jujeños” dijo que “hubo muchas consultas, no sé si por curiosidad o por confirmar si estaban los establecimientos abiertos. También se ha comentado que se hacían reservas y que después los visitantes no iban. Tenemos que tener conciencia de que si hacemos una reserva debemos cumplir con nuestra obligación. También daría mucha pena que se utilice el voucher para poder circular, eso no sería correcto”, resaltó Millán.