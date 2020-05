Conflictos con remises interjurisdiccionales

Siete kilómetros y medio separan las localidades de Tilcara y Maimará, trayecto que atraviesa varios barrios intermedios. Los vecinos, para ir de uno a otro, suelen recurrir a los remises compartidos que realizan esos viajes con regularidad, y los hay habilitados por uno y por otro municipio. Recientes medidas que dispuso el municipio maimareño, a cargo de Susana Prieto, volvieron a poner sobre el tapete un conflicto que lleva larga data.

Por ello conversamos con Fernanda Luciana Cardozo, representante de los remiseros tilcareños. Comienza por explicar que "soy presidenta de la comisión que nuclea a los cuarenta y siete remises que hacemos estos viajes. En estos momentos nosotros estamos ingresando a la localidad de Maimará y debemos salir sin pasajeros, la cual es una medida que se arregló entre las dos jurisdicciones y por lo cual los de Maimará debieran hacer lo mismo". Dijo que "ese fue un acuerdo entre intendentes sobre el que no se nos consultó, y es algo que nos produce una gran pérdida económica. Hace diez años que venimos trabajando trayendo gente, y era recíproco para los de Maimará. En la ruta sí podemos levantar pasajeros.

La intendenta Susana Prieto se puso firme en que respetemos su jurisdicción, argumentando que los remiseros maimareños no tienen lugar donde parar en Tilcara, que lo hacían en la costanera". Agregó que "nosotros respetamos esa decisión, aunque eso le trae mucho perjuicio a nuestros muchachos. Cada vez se va acabando más el trabajo. Tenemos que andar con tres pasajeros, nos tenemos que volver vacíos, y a eso se le agregan algunos roces que hubo con personal de tránsito de Maimará. A veces se trata de traer un cliente desde Maimará, alguien que prefiere a determinado chofer y lo llama, y nos han llegado a seguir en vehículo para hacer bajar los pasajeros".

Señaló que "tenemos que buscar alternativas, por eso estamos solicitando tener nuestra propia tarifa, por lo que presentamos una nota al Concejo Deliberante de Tilcara. Tenemos que trabajar en que nos pinten los vehículos, y en el tema de cartelería. Todos estos carteles que hay ahora los hemos hecho nosotros. Se está trabajando en reubicar nuestra parada, que está en la puerta del hospital, porque no queremos traer inconvenientes a nadie". Desde que comenzó la cuarentena están trabajando cerca de veinticinco vehículos, y Cardozo agregó que "los choferes no están trabajando porque no les cierran los números. Tienen que pagar el alquiler y la nafta, llevar tres pasajeros, regresar vacíos, y eso no les deja margen de ganancias. Sólo están trabajando los propietarios, ganando mucho menos que antes. Queremos pedir el apoyo de la Dirección de Tránsito de Tilcara, porque debieran controlar del mismo modo en el que nos controlan a nosotros en Maimará".