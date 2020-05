Demanda de combustible es aún baja en la provincia

Con un tibio aumento en la demanda de combustibles, que alcanzó a la Quebrada, desde la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy se estima que el decreto nacional de "barril criollo" generará desabastecimiento en adelante. Para el consultor de hidrocarburos Favio Casarín con la medida se busca garantizar el empleo, mantener la producción en provincias productoras.

Silvia Ficoseco de la Cámara de Jujuy explicó que en la provincia mejoró un 10% la demanda de combustible, muy tibiamente, con la reactivación del turismo en la Quebrada. Sin embargo, consideró que es baja teniendo en cuenta la caída de la venta que en algunos sectores llegó al 80% y no compensa las pérdidas. Dijo que ahora comenzó a activarse la demanda de camiones por la zafra pero se verá el próximo mes, es diferente en la capital y no es el mismo movimiento interjurisdiccional que se tenía.

Por otro lado, explicó sobre las implicancias del Decreto 488 de "barril criollo" en el combustible y dijo que hasta ahora el petróleo que se produce en Argentina se regía al precio internacional ligado al dólar.

"Con este decreto el precio que debe tener el barril crudo lo define el Gobierno nacional. Es desprenderse del valor internacional, posiblemente esté respetando el valor del crudo internacional y con el dólar posiblemente esté cerca pero hay otras situaciones donde se plancha y el precio internacional del crudo sube mucho entonces solamente tenemos para procesar nuestro crudo, para hacer combustible de nuestro petróleo y eso no es suficiente", dijo.

Consideró que eso podría generar faltantes de combustibles, aunque ahora no porque hay petróleo internacional y barato en todos lados. Estimó que si el precio del crudo se comienza acomodar a nivel internacional, sube y el dólar en Argentina sigue descontrolado; el país no tendrá petróleo internacional para procesar y muchas refinadoras se quedarán sin petróleo y al no tener suficiente faltará el producto. Habrá desabastecimiento.

En tanto, para el abogado, geólogo y consultor en Hidrocarburos y Minería Favio Casarin con la aplicación del Decreto 488 no podría haber desabastecimiento porque uno de los problemas actuales es el sobrestock. "Como no hay demanda con la cuarentena en todo el mundo, el problema es que bajó el precio y las refinerías ya no tienen dónde almacenar petróleo y las empresas productoras tampoco", dijo.

El sistema, según explicó, se inicia con la producción de petróleo, las petroleras integradas como YPF o PAE se abastecen de su propio crudo que refinan para abastecer a sus propias estaciones de servicio. Las no integradas como Tecpetrol, Pluspetrol, Vista Oil, lo venden a las refinerías. Si las refinerías no tienen demanda de las estaciones de servicio o de las industrias existirá un sobrante de stock por la caída de la actividad, por lo que desde esta perspectiva no ve desabastecimiento.

No obstante explicó que si el precio "se fijó en 45 dólares que es el que la refinería le pagará al productor, por encima de lo que realmente vale, 35 dólares y le paga 10 dólares para que la empresa pueda seguir produciendo manteniendo el nivel de empleo, etc. Ahora tanto la refinería como la estación de servicio que la expende sigue teniendo aumento de costos, porque los combustibles tienen componentes dolarizados, entonces están pagando un sobreprecio y tienen un precio fijo del combustible porque el valor de surtidor no sube", indicó.

Detalló que allí el riesgo es que las refinerías planteen que no pueden seguir pagando 45 dólares si no le suben el precio, porque le debe quedar una ganancia ya que refina el petróleo crudo y se vende a las estaciones de servicio. Entonces si el refinador no puede subir el precio puede haber un problema, si deja de producir porque no le conviene y deja de comprar.

“El barril criollo no es lo óptimo sino un paleativo por la crisis”

El consultor especializado en Hidrocarburos y Minería Favio Casarín explicó los alcances del Decreto 488 del “barril crudo”. Indicó que con esto el Gobierno nacional tuvo dos objetivos, asegurar puestos de trabajo y la producción tendiendo a lograr el autoabastecimiento tratando de no desfinanciar a provincias productoras con el pago de regalías. Es que las provincias productoras cobran regalías por el crudo del 12% al 15% del precio, y con la caída del precio internacional en los últimos dos meses el ingreso al fisco era mucho menor al que será con la implementación de este decreto. De esta manera se está garantizando un precio de 45 dólares por barril de crudo, y la presión para lograr este decreto vino de provincias productoras. El artículo 2 plantea que las empresas productoras se comprometen a mantener el nivel de producción, inversión y empleo que tenían a fines del 2019. Mientras que en otro artículo obliga a otro de los actores de la industria, las empresas refinadoras a comprar exclusivamente la producción local a menos que necesiten una demanda superior que exceda lo de las productoras del país y podrían comprar petróleo crudo importado.

FAVIO CASARÍN, CONSULTOR

“Ahora estamos en un problema de demanda, ese es el punto clave si este barril criollo va a poder funcionar o no”, dijo. Precisó que las provincias tienen aseguradas sus regalías, y la productora si no tiene demanda porque a raíz de la pandemia se llegó a consumir el 80% menos de combustible en abril, con la flexibilización el 60% y en aviación del 90%, si no hay demanda y la productora está obligada por el artículo 2 a mantener el nivel de producción y empleo “¿qué hace con el petróleo que no puede vender?”, dijo, un problema de almacenamiento. El precio del barril de crudo queda fijo hasta el 31 de diciembre de 2020 condicionado a dos factores que podrían modificarlo, una revisión trimestral a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo, teniendo en cuenta la demanda, costos, si sube el precio del crudo a nivel internacional o baja más de lo que está. Y planteó que en caso de que esté entre 45 y 60 dólares el precio del crudo, se aplica una fórmula de retenciones con lo cual va a variar de 0 al 8% y si supera los 60 dólares se paga el 8% establecido en la Ley de Solidaridad de noviembre de 2019.

Consideró que si no aumenta la demanda habrá problemas porque no se puede producir y no vender. “El tema del barril criollo no es lo óptimo, sino un paleativo por la extrema crisis que se está dando, donde la que sale ganando sin perder nada es la provincia. La actividad en cuanto a trabajadores, el desarrollo y producción de hidrocarburos está por ver, el refinador está perdiendo y el consumidor es el que paga”. Sobre el precio del combustible dijo que antes de la caída del crudo hubo un congelamiento del precio porque se postergó la aplicación del aumento, y ahora el refinador está obligado a pagar un precio superior y plantea que no lo traslada, es un obstáculo que puede surgir y el consumidor lo termina abonando. Respecto a la producción de Vaca Muerta, explicó que el decreto ayuda porque con el precio internacional significaba que trabajara a pérdida al contar con pozos no convencionales costosos, con lo cual el precio establecido está en el límite.

Formación de precio

El precio en surtidor está formado principalmente por el costo del petróleo, de los biocombustibles, la refinación, la logística, la inversión en marketing, el margen de ganancia y la carga impositiva. Explicó que en el precio del combustible el barril de petróleo en menos de un 40% en la formación de ese precio. Por ello algunas empresas plantean que no saben si podrán mantener el precio en el surtidor cuando tienen una devaluación y costos dolarizados. El principal motivo por el que se impulsó este decreto fue por las provincias productoras que cobran regalías del 12 al 15%, que se quedaron con un precio internacional que llegó a 20 dólares el barril de crudo en abril y le bajó a la mitad la recaudación. Esas provincias patagónicas viven de eso y fueron impulsoras del decreto por la crisis, despidos e impacto en las pymes también relacionadas.