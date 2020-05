Filas para pagar impuestos

Pese a que rigen normas que indican la administración de protocolos que eviten la aglomeración de personas, en la oficinas centrales de la Dirección de Rentas de la Provincia se observaron largas filas de contribuyentes que aunque sacaron los turno web debieron esperar un par de horas en la vereda.

Ocurre que ayer vencía el plazo para pagar el impuesto inmobiliario con el descuento por pago anual, situación por la cual muchos contribuyentes se acercaron a las oficinas luego de haber sacado el turno por la página web, por demoras en los boxes de atención los turnos quedaron desfasados y el personal pidió formar filas en las que no se discriminó entre los que tenían turno y los que no. Hubo algunas personas que manifestaron su malestar e indicaron que el sistema de turnos es fallido si no se respetan los horarios. El personal informó a los contribuyentes que habrá una nueva prórroga del vencimiento.

Por otro lado, recordaron que la Dirección Provincial de Rentas atiende en el horario habitual pero únicamente con turno otorgado desde su sitio web www.rentasjujuy. gob.ar y cargando sus datos.

Para el resto de trámites, se indica que deberán utilizar los servicios web disponibles, ingresando a las opciones "Acceso con Clave Fiscal" y "Servicios web sin Clave Fiscal".

Por más información pueden consultar por las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram o comunicarse al 0388-4221383 o 0388-4221232, los días hábiles en el horario de 7.30 a 13.