Preocupación por alumnos de La Quiaca que viven en Villazón

El anuncio gubernamental de que en la segunda quincena de junio gradualmente se retomarán las actividades en instituciones educativas públicas y privadas de la provincia, alertó a los estudiantes que residen en Villazón (Bolivia).

Un buen número de ellos transitaba el paso internacional desde esa ciudad boliviana hasta las escuelas de La Quiaca, que en su matrícula escolar registran niños y adolescentes con nacionalidad argentina pero que residen al otro lado de la frontera, también con doble nacionalidad.

La estadística indica que las escuelas con mayor número de estudiantes de Villazón son la Frontera 1 "General Manuel Belgrano", primario, y Escuela de Comercio 1 "República Argentina", del nivel medio.

El resto se distribuye entre otros establecimientos escolares del ejido urbano, en diferentes sectores barriales quiaqueños.

Los padres por las redes sociales mostraron su preocupación, debido a que el gobernador Gerardo Morales fue tajante cuando le consultaron si esos estudiantes podrían cruzar la frontera para proseguir sus estudios. "No pueden pasar los alumnos que son de Villazón a La Quiaca, los extranjeros no pueden pasar. Los que tienen doble documento y no tienen residencia habitual no será posible que vengan", aseguró el mandatario provincial respecto a la continuidad educativa de esos alumnos.

ESCUELA DE COMERCIO / ADOLESCENTES DEL OTRO LADO DE LA FRONTERA CONCURREN A ESE ESTABLECIMIENTO (FOTO DE ARCHIVO).

Igualmente la ministra de Educación, Isolda Calsina, aseguró que podrán proseguir el aprendizaje de manera virtual.

En ese marco cabe mencionar que la restricción del paso en la frontera y circulación hacia suelo argentino de personas con doble nacionalidad es hasta que culmine la emergencia sanitaria.

El principal motivo por el cual concurren a La Quiaca, es la educación pública y gratuita, no es que en Villazón no haya escuelas, la mayoría son privadas, además del título que otorgan los diferentes establecimientos del lado argentino que es un valor agregado.

La frontera norte de Jujuy está dividida por un río seco, todos los estudiantes no pasan por el punto de control habilitado, pero sí cuentan con la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF), la que sirve sólo como tránsito para los que viven dentro de los 50 kilómetros del punto limítrofe de las dos naciones.

Para los habitantes de ambos lados, en circunstancias normales, las fronteras no existen, porque tienen las mismas vivencias, incluso lazos de consanguineidad, algunos familiares hicieron sus vidas en el vecino país y viceversa. Para los estudiantes del otro lado, cruzar el paso internacional todos los días e incluso los fines de semana para visitar a sus amigos era algo normal, 800 menores y adolescentes transitaban hacia lado argentino y no registraban su salida ni entrada a Bolivia, porque La Quiaca es para ellos como un barrio y ahora ven con preocupación su futuro educativo.