Guiberguis, el jujeño “idolatrado” en Salta

Escaparle al mundillo del fútbol es complicado cuando se dejan gratos o malos recuerdos, también hay pasos instrascedentes. Pero en este caso son de alegrías de los ‘90 irrepetibles hasta el momento para los hinchas de Gimnasia y Tiro de Salta que son memoriosos, aunque el tiempo quedó atrás, y no olvidan lo realizado por Pedro Guiberguis en esa década de gloria del club salteño donde consiguió dos ascensos a Primera División. Por eso mediante el twitter Gigante del Norte realizaron el “Mundial de jugadores de GyT” donde el exvolante ledesmense salió campeón entre las votaciones que realizaron los propios simpatizantes durante el mes de abril en plena cuarentena y entre tantas figuras destacadas en la que “Pedrito” es “idolatrado”.

“Tenemos al Campeón! Finaaaal del ‘Mundial de jugadores de GyT’ y el flamante ganador es nuestro querido Pedro Guiberguis. Fue difícil elegir entre tantas glorias que defendieron la celeste y blanca, ustedes lo hicieron y agradecemos su participación”, publicaron una vez concretada la votación que tuvo etapas como una propia competencia de fútbol donde se impuso a Sergio Plaza. Hoy Guiberguis con 51 años y quien jugó profesionalmente hasta los 36 reconoce que “los dos ascensos fueron importantes pero el primero me marcó más porque era la mayor ilusión de todos en el ‘92 y éramos todos jugadores del Norte. Y el segundo en el ‘96 fue donde tuvimos a la mayoría de los jugadores del club con algunos mechados que los trajo Salvador Ragusa como Luis Rueda y el ‘Loco’ Cervera, dos desconocidos que después trascendieron y de ahí también salieron los Zurita, Ramasco, Riggio, Gil”, empezó contando ante El Tribuno de Jujuy, quien en su trayectoria pasó por Sportivo Alberdi (1987-1989); Atlético Ledesma (1990-1991); Gimnasia y Tiro (Salta) (1992-1997); Gimnasia y Esgrima (Jujuy) (1997-1998); Gimnasia y Tiro (Salta) (1998-1999); Barcelona SC de Ecuador (2000); Wilstermann de Bolivia (2000- 2001); Bolívar de Bolivia (2002- 2005) y Atlético Ledesma (2005- 2006).

“El Grande”, como lo apodan en Salta, irónicamente por su estatura y por sus logros, contó que “mi hijo primero me comentó que estaban haciendo un Mundial, pero yo ni me imaginaba que estaba incluido, después me dijo ‘papá ya estás pasando a cuartos de final, después a semifinal y luego me dijo que había llegado a la final con mi amigo Sergio Plaza. La verdad cuando me dijo que gané me puse muy contento porque en estos tiempos donde estamos encerrados me viene mucha nostalgia y recuerdos”, agregando que “si la gente se sigue acordando de uno es muy lindo, es una caricia al alma en esta época y sobre todo porque pasaron muchos años de ese gran equipo que en un año y medio llegó de la Liga Salteña a Primera División. Eso es un recuerdo imborrable para la gente de Salta y cada vez que tengo la suerte de ir a allá o estar en algún festival folclórico me demuestran ese cariño”. Su pasó en el “albo” dejó una huella imborrable a Guiberguis que se animó a comentar que “siempre les digo a mis conocidos que soy nacido, criado y seguramente me van a enterrar en Ledesma pero estoy nacionalizado salteño y se ríen todos”.

No descarta ser técnico

La vida cambia en todo momento y por eso Pedro Guiberguis admitió que “no estar ligado al fútbol es un decisión más personal pero hasta hace 4 meses atrás decía que no iba a volver más porque tengo mi emprendimiento comercial en Ledesma, pero esta pandemia te hace pensar y ver todo distinto, hoy tengo los dos negocios cerrados hace 50 días y por ahora está entreabierta la puerta al fútbol. Y si hoy alguien me ofrece algo lo pienso, antes no lo pensaba porque había temas familiares que debía manejarlos con mi señora que me siguió desde que éramos novios y hasta vivió en las pensiones conmigo. Pero hoy lo único que me liga al fútbol eran los sábados, previo a la cuarentena, con los veteranos y amigos de la vida en el equipo Pomelar”, reconoció. También contó que “hice el curso de técnico un año completo y el segundo no lo terminé. En Bolívar fui ayudante de campo de Mauricio Soria y salimos campeones”, finalizó.

“Ya había dejado”

El destino está marcado dicen los que saben y justo en eso Guiberguis confía porque recordó que “Gimnasia y Tiro fue quien me abrió las puertas de llegar al fútbol profesional y jugar en Primera. Yo estaba estudiando Educación Física en San Salvador, ya había dejado el fútbol y en ese momento el ‘Chato’ Rosas andaba de novio con quien es su esposa, me vio y al otro día vino con Marcial Acosta a buscarme y decirme que no tenía que dejar el fútbol. Entrené 2 meses en Gimnasia de Jujuy y no se había llegado a un acuerdo pero el mismo Marcial me recomendó para ir a Salta. Uno después que pasan los años cree en los destinos y esas cosas, porque nunca me había imaginado jugar allí y fue el club que me dio la posibilidad de explotar mi carrera futbolística”, sentenció.