Por videconferencia se reúnen los dirigentes

Esta noche desde las 21 se realizará una reunión mediante videoconferencia entre el Consejo Directivo de la Liga Jujeña y los presidentes de los clubes que la componen. Se busca aunar criterios para establecer pautas de trabajo.

Será la primera reunión virtual entre los directivos y se espera que todos aporten ideas para comenzar a buscar una salida a los problemas.

El parate trajo problemas económicos tanto a clubes como a la entidad madre del fútbol federado de la capital, por ello la convocatoria desde la presidencia liguista para tratar diferentes temas. "Todos saben, la mayoría por lo menos contestó en el grupo y me dio la conformidad; es solamente con los presidentes", anunció Ricardo Juárez.

El presidente de la Liga Jujeña de Fútbol resaltó que "vamos a ver la situación, que es lo que hay del Consejo Federal, como está la liga, tenemos que ver qué propuestas tenemos, particularmente los clubes deben generar propuestas para ver si podemos forzar un poco la flexibilización social y ver si pueden volver las actividades de manera restringida", prosiguió.

Juárez contó que "vengo hablando en forma particular con algunos dirigentes, vengo trabajando con un protocolo para presentar, vamos a hablar de todo eso porque es tan visible y despareja la situación de los clubes que debemos planteársela, capaz a algunos les interese y a otros no".

A Juárez le llamó la atención la postura de algunos clubes jujeños en cuanto a las posibilidades de que el Torneo Regional Federal Amateurs pueda volver pero sin público "lo del regional aparentemente dio por suspendido el torneo pero ellos piensan que octubre, noviembre y diciembre lo pueden terminar con los 98 clubes, no se sabe si ira con público o no, algunos están a favor y otros no, estuvimos reunidos con las otras ligas y coincidimos entre todos que tenemos que aunar esfuerzos para que no se juegue, porque sería fundir a los clubes, pero algunos clubes de aquí como Zapla me dijo que sin publico también va a jugar, son situaciones muy distintas", puntualizó.

Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio no hubo "señales de vida" desde los clubes "algunos están esperando que el Gobierno les tire unos pesos, porque si no salen a hablar cosas que no son, y no es así, no se les cae una idea, no son creativos, hay de todo, vamos a ver si realmente les interesa, trabajaremos con los que les interese poder de una u otra manera comenzar a buscar alternativas a este momento".

La preocupación de Ricardo Juárez es poder afrontar los gastos que demanda mantener los clubes "algunos siguen con el cuestionamiento del pago de la cuota mensual, pedí que colaboren con el cincuenta por ciento y ninguno me dio repuestas.Creen que sobra la plata y lo que aportan es fortuna, pero la realidad no alcanza ni para sueldos".

Deben trabajar más

En momentos de crisis surgen los dirigentes con vocación de servicio. Si bien todos buscan en el estado un “centro”, otros aspiran a sacar ideas para aportar. Los Perales, Atlético Talleres, La Viña, apostaron a diferentes recursos para lograr fondos, desde la venta de camisetas hasta locros teniendo en cuenta el Día del Trabajador, formas que permitieron estas semanas obtener recursos genuinos. Pero también están los otros, que hablan, se dedican a golpear las puertas del estado y esperan algo sin aportar una idea clara. Y por último, la Liga Jujeña de Fútbol tiene otro grupo que desde que se declaró el aislamiento social obligatorio, prácticamente no se aparecieron. Quizás por una cuestión de comodidad porque no tienen gastos fijos como el pago del mantenimiento de un campo de juego, empleados entre otras cosas.

La Liga Jujeña de Fútbol es de los clubes, cada una de las instituciones forman la entidad madre del fútbol federado en capital, por lo tanto son los clubes por medio de sus directivos, los que tienen que mantenerla, trabajar para que siga operando. Por ende la reunión de esta noche tiene que servir para que todos aporten ideas positivas y de una u otra manera comenzar a dar los primeros pasos después de la cuarentena.