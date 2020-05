Rodrigo Burgos y su pasión por el deporte

Pasan los años y Rodrigo Burgos sigue vigente. Por muchos años fue el único triatleta jujeño, ganó dos veces el triatlón de La Paz en Entre Ríos, una de las carreras íconos de este deporte en el país.

Para Burgos este deporte es un estilo de vida, pese a los años no se siente un referente, “eso lo tiene que decir la gente”, expresó.

"En una época era el único, entre el 2000 y 2007, después se sumó Gustavo Iriarte, Alejandro Hernáez, Ricardo Menacho, Facundo Zelaya, fue un gusto porque ya éramos varios los que salíamos a competir llevando la camiseta de Jujuy", comentó.

Burgos recordó sus inicios: "Cuando comencé en el 99 ese año fue la última vez que realizó la Municipalidad de San Salvador, se nadaba en el dique Los Alisos, pedaleábamos hasta la cancha del lobo y de ahí pedestrismo hasta la punta del parque San Martín, al año siguiente no se hizo y comencé a correr el campeonato salteño, fui a Entre Ríos, iba a las pruebas que iba conociendo", relató recordando algunos de sus entrenadores, "entrené con Jorge Díaz, Marite, Jorge Ochoa, Rolando Rojas, Horacio Sánchez, Andrés Urzagasti, Martín Flores que me entrenó en triatlón, el doctor Eduardo Bellman, entrenadores de la Selección Argentina, cuando gané La Paz fui a una concentración en el Cenard, estuvimos allí entrenando".

En sus inicios, el triatleta jujeño nunca pensó hacer una carrera tan exitosa, "la verdad que no, comencé siendo nadador, un día entrenando me dijeron que había un triatlón en el dique, me largué, justo estaba andando en bici porque en esa época no había pileta climatizada, entonces me había comprado una bici de mountain bike para mantenerme entrenando en el invierno y corría, en ese verano cuando comencé a nadar fue entre Navidad y Año Nuevo y largué, me fue bien porque gané mi categoría y entré quinto en la general, después seguí, fui mejorando, al año siguiente fui a Entre Ríos y logré un quinto puesto en mi categoría, en el 2001 entré tercero y en el 2002 gané la categoría, en el 2003 y 2004 gané la general dos veces, llegaba con otro nivel", destacó.

Ese buen momento Rodrigo tenía 20 años, y soñaba con ser profesional, "y uno siempre soñaba con llegar a algo grande, correr grandes carreras por el mundo, vivir del triatlón, pero uno se va dando cuenta de la realidad después, por eso uno no deja de estudiar porque uno tiene que vivir, siempre con la misma ilusión, hasta ahora sigo con la misma ilusión de entrenar y eso me motiva a seguir más allá de que tuve muchas etapas, hasta me pregunté para qué entrenaba, pero hoy en día me divierte y me motiva el entrenamiento", finalizó Rodrigo Burgos.