"Respetar la angustia y reconocer sus emociones"

Para no colapsar durante la pandemia es clave, en los adultos, entender a los niños y respetar lo que sienten como así también hacerlo en ellos mismos a fin de poder reinventarse y alivianar frustraciones en este momento tan particular, indicó Mariana Ortíz, kinesióloga y directora de un centro de rehabilitación interdisciplinario abocado a la atención de las personas con discapacidad. La cuarentena "nos llegó de sorpresa a todos y nos invitó a reinventarnos en varios aspectos, en relación a lo nuestro, tuvimos que reinventar nuestra modalidad de atención a los niños que asistían al centro donde realizaban todas sus terapias y de repente tuvieron que plantear los tratamientos de forma virtual", mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Asimismo, remarcó que este marco llevó a que los chicos también tengan que adaptarse a esta nueva modalidad y a la cuarentena, por eso las principales pautas giran en torno a no atosigarlos ni sobrecargarlos de actividades, "hay que respetar sus tiempos, darles momentos para que estén solos y tranquilos, respetar sus momentos de angustias y llanto, reconocer sus emociones", añadió. En ese sentido sostuvo que "todo esto hizo que el terapeuta tenga que improvisar mediante WhatsApp o videollamada. Hay que tener en cuenta que el niño estuvo durante casi dos meses encerrado, sin poder salir, con cambios de hábitos, sin ver a sus afectos como ser abuelos, primos, etc., eso generó un impacto emocional importante, por eso tuvimos que abocarnos mucho a la psicología para contenernos emocionalmente a él y a su familia".

"Muchas de las recomendaciones que dimos es armar rutinas que sean saludables para el niño con juegos y tratar de mantener horarios para que puedan organizarse. Sobre todo los niños con autismo que más necesitan esta organización de tareas", dijo.

Salir de forma responsable

Ahora que ya pueden empezar a salir los consejos son que todo se vaya haciendo poco a poco para readaptarse a la situación porque "no es que se pueda salir a cualquier lugar o mucho tiempo. Hay que respetar los momentos en los que ellos quieren salir, porque a veces quieren estar solitos en la casa. No hay una receta para esto, simplemente hay que adaptarse a las necesidades de cada niño y familia que funciona de manera particular", comentó. "Tuvimos muchas situaciones, el tema de pasar más tiempo con el niño hace que haya más estrés y no solo para los padres, sino para los pequeños también que no están acostumbrados a estar todo el día encerrados con mamá, papá y los otros miembros de la familia".

A los papás también les sugirió que salgan en la medida de sus posibilidades, que se conecten con la naturaleza ya que eso ayuda mucho a canalizar las sensaciones y humores que puedan presentarse por el aislamiento social y por el contexto de pandemia por el que atraviesa la sociedad. Por último, aseguró que "es fundamental priorizar las necesidades fundamentales de los chicos, ponerlos en un primer plano porque los adultos tienen más herramientas para adaptarse y sobrellevar la situación pero el niño no, necesita más contención, se debe que cultivar más la paciencia, tolerancia y niveles de ansiedad"

Dar respiros

Mariela Ortíz señaló que en muchos casos existe un cuidador primario para un niño con discapacidad que debe estar bien pero si esta persona no está en condiciones de hacerlo por haberse frustrado o por atravesar algún pico de estrés por ejemplo, es necesario que alguien la sustituya para que pueda reponerse. Por eso tiene que cuidarse, “si esa mamá que está a cargo del niño las 24 horas necesita un tiempo para salir y distenderse es clave que el resto de la familia pueda sustituirla como cuidadora así puede reponer energías.

Es importante intercalarse entre los adultos y que no todo recaiga en la misma persona porque ahí se pueden generar situaciones frustrantes”, manifestó. Recomendó a las familias que tienen niños con discapacidad o no que les den prioridad en todo lo que sienten y se pongan en su lugar, estos son momentos que nos llevan a desarrollar la creatividad, la imaginación y hacer cosas en familia. Tenemos una oportunidad inmensa de poder estar mucho tiempo con los más pequeños y nos encontramos con ellos desde otro lugar, es clave la actitud” del padre.

Recomendaciones

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad brindaron recomendaciones bajo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y en consulta con organizaciones de la sociedad civil. El comunicado va dirigido a las personas de apoyo, profesional o familiar de personas con discapacidad a fin de que signas consejos útiles que giran en torno a lo que pueden hacer en el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se puede ayudar a esta población haciendo las compras para que no salgan de sus casas o lo hagan si es por salud. También establecen que si sos persona de apoyo, profesional, familiar o amigo de personas con discapacidad es necesario darles la información sobre qué es y cómo se evita el contagio del coronavirus y qué tienen que hacer si tienen síntomas. Si lo necesitan “reformulá la información y hablá con lenguaje sencillo conteniendo y no creándole estrés y miedo. Comunícate con frecuencia con las personas con discapacidad respetando las medidas de aislamiento social y tomando los cuidados necesarios si tenés que asistirlas”.

