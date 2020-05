80% de las empresas abrirá desde el sábado

Al cumplirse más de un mes de cuarentena, la industria local y los comercios ven en la flexibilización progresiva una esperanza para poder afrontar sus compromisos salariales. Aseguran que con las nuevas habilitaciones cerca del 80% de los rubros de la industria local y el comercio estarían en condiciones de retomar sus actividades. En el comercio quedarán sin funcionar hasta nuevo aviso salones de eventos, cines, teatros, locales bailables, entre otros emprendimientos que conllevan la aglomeración de personas.

Nilo Carrión, titular de la Unión Industrial de Jujuy, indicó que hace varias semanas atrás y de forma progresiva las industrias locales, en su mayoría ligadas a la alimentación, volvieron a funcionar con personal reducido y enfrentando algunas dificultades relacionadas a lo operativo y las dificultades para que el personal proveniente de otras provincias llegue a Jujuy a cumplir con sus labores por lo general relacionadas al apoyo técnico.

Carrión comentó que las industrias fueron retomando progresivamente su actividad desde hace varios días atrás implementando todas las medidas sanitarias recomendadas. La mayoría lo hizo con personal reducido.

"Estamos enfrentando esta situación que se genera por la paralización de la actividad y de las demandas. Estamos tratando de salir de este pozo en el que estamos. En la industria hay caídas muy grandes en las operaciones, por lo que hay empresas que han puesto en marcha solo algunos sectores", describió el referente de la industria local.

Entre las dificultades que hoy enfrentan las empresas indicó las cuestiones vinculadas a la logística, "todo lleva más tiempo o se encarece", señaló. Seguidamente detalló que la restricción en la circulación tuvo su impacto, "nos estamos enfrentando en algunas industrias con problemas para que ingrese el personal que viene de otras jurisdicciones u otra provincia e incluso desde Salta. El COE estuvo buscando algún procedimiento para solucionarlo, pero es todo muy lento. Normalmente son profesionales o técnicos que no pueden cumplir con la cuarentena porque los plazos son muy largos. Así que esperamos que eso se solucione con la llegada de los tests rápidos".

Sobre los costos del uso de los tests rápidos, aseguró que "todas las empresas han ofrecido hacerse cargo de los costos, también las empresas se hacen cargo del alojamiento y el mantenimiento de las personas que hacen la cuarentena. Incluso hay empresas que han donado kits de tests que servirán para otras personas y también a sus operarios, sobre todo en el rubro minería".

Recordó que al principio de la cuarentena la cuestión de transporte "fue engorrosa" y aseguró que finalmente el tema fue resuelto.

Sobre la industria azucarera que aún espera autorización para volver a funcionar, dijo que "esta semana hubo una reunión con las industrias vinculadas a los ingenios, hay un interés del Gobierno de que esas industrias se pongan en marcha cuanto antes y están buscando cómo resolver todas las cuestiones operativas para facilitar la puesta en marcha de esta industria y las ligadas a ella ahora".

En referencia a la situación económica dijo que "es muy delicada", las industrias más importantes han pagado los salarios de marzo en su totalidad, entendemos que no habría mayores inconvenientes de atender el salario del mes de abril, pero sabemos que no hay muchas reservas si las cosas no se ponen en marcha y no hay algún tipo de asistencia desde el Estado porque es muy difícil mantener por mucho tiempo situaciones como esta. Si bien hay una gran cantidad de anuncios del Gobierno nacional sobre herramientas de ayuda esperamos que se concreten en lo pronto".

Respecto a las expectativas del sector en cuanto al período en el podrán retomar actividades con la "normalidad" posible, Carrión indicó que esa es la gran incertidumbre, que el sector industrial infiere que recién a partir de junio podrás retomar actividades que avizoren un avance hacia la normalidad de la producción. "Creemos que recién en el segundo semestre empezaremos a caminar, dado que en estos momentos algunas industrias están funcionando parcialmente y otras en mayor porcentaje pero en promedio creemos que la industria jujeña está funcionando en el 50% de capacidad productiva", concluyó.

La “ilusión” de poder pagar sueldos

En tanto, el referente de la Unión de Empresarios de Jujuy, Luis Alonso, dijo que la situación es compleja. “Si bien Jujuy es pionera, es la primera provincia que generó apertura de comercios y partir de este sábado va a haber apertura de bares, galerías y shopping, los comercios no estamos bien, estamos en una situación difícil. Las medidas de reapertura nos parecen buenas medidas porque hace más de 40 días que estamos sin actividad y eso pone al comercio con dificultades para pagar los sueldos. Si bien esta reapertura tiene ventas que no superan el 30% de los que facturaba antes de la pandemia ayuda mucho a cubrir la prioridad que es el sueldo de los trabajadores. Las reaperturas generan una "ilusión’ para poder cumplir con nuestros compromisos”.

Respecto a la restricción de horarios, y la circulación reducida por terminación de DNI par e impar indicó que son medidas que “no nos parecen malas, creemos que nos ayudan a evitar aglomeraciones. Creemos que las medidas son buenas y evitan el amontonamiento en los comercios”. Sobre la situación económica, dijo que “es crítica y aún más en el sector turístico que llevará más de 6 meses para poder retomar sus actividades”. Informó que se está trabajando en protocolo para hoteles y restaurantes. En cuanto a los rubros que no tienen aún autorización para reabrir, indicó que el 80% de los rubros está habilitado desde el sábado, pero que el porcentaje restante son salones de eventos, locales bailables y otros que reúnen grandes cantidades de personas.