Pascale Poulin y la profundidad del paisaje abstracto

Nacida en Quebec, Canadá, Pascale Poulin conoció Tilcara en el 2005. "Me dije: ‘Acá quiero volver a pintar’, y arreglé una muestra en el museo Terry para un año más adelante. De regreso a Canadá se dio la magia de empezar a vender cuadros muy rápidamente, y pude volver", dice. "Entonces alquilé la casa donde ahora vivo, y nunca más me fui".

Cuando comienza la cuarentena, recuerda que "estaba pintando para una muestra en Caja, en el mes de mayo, así que estaba dándome los últimos dos meses de trabajo. Es un momento importante para hallar la síntesis de lo que se quiere mostrar, y esa es una sala linda, grande. Pero se suspendió. Una cuarentena no es mala para pintar, pero lo es para mostrar".

De esa muestra nos dice que "la había empezado a trabajar en grandes formatos, bastidores de dos metros de ancho por un metro veinte de alto, siempre como es un poco lo mío: paisaje abstracto pero con mucha textura, muy táctil más que formas definidas. El nombre era "Anima Mundi", donde las pocas formas que hay son circulares, semicirculares como el horizonte de un planeta, la curva de la tierra. Siempre persigo el relato de los elementos y formas en la naturaleza".

Nos cuenta que "trabajé mucho con el azul en monocromático, y es algo a lo que vuelvo en los trabajos que estoy preparando ahora. Por otra parte, hay colores cálidos en otros cuadros: naranja, beige, pero esta situación me cambió el ritmo más que todo. Sigo preparando esa muestra, porque en algún momento la voy a hacer, pero sin presión. Eso no es desagradable, porque me gusta tener tiempo. Hay más profundidad en el tiempo, como que puedo ir más lejos, meditar más las cosas".

Relata que "a veces salgo a caminar por el Huasamayo para respirar un ratito y regreso al taller. No hago tantas horas sobre el trabajo de pintura, pero rinde y me quedo en la meditación de los cuadros. La situación no aparece en la obra como intención, pero me genera muchas reflexiones que tienen que ver con la humanidad, con lo que nos está pasando, la relación con la naturaleza. Hay quienes no pueden salir de su casa, yo agradezco tener un jardín que es un microcosmos donde tengo más atención".

Nos habla de ese "silencio que he recuperado, y los vínculos de lo que hago en pintura y en el jardín, que es una especie de jardín muy desordenado donde no quiero que se fijen las formas, como en mis cuadros. Me la paso cambiando las plantas de lugar como una especie de pradera anárquica. Lo pienso así, y así es mi pintura. Así vivo esa meditación de cómo nos insertamos en la naturaleza, me dan ganas de dejar brotar en mis cuadros cantidad de cosas en vías de definirse, y trato de quedarme en lo abierto".

Hablando de la posibilidad de muestras virtuales, hace referencia "al contacto directo que requiere la obra. La filmación de obras visuales te puede ayudar a entrar en la obra. El futuro está muy incierto, pero es algo que de alguna manera ya hacía porque vendo más en Canadá que acá".

Finaliza diciéndonos que "de esta situación trato de cosechar algo, hay momentos que son difíciles por estar lejos de la familia, pensar que puede pasar algo y yo no voy a estar, pero trato de trasmutar eso. Siento que estamos viviendo como un carnaval de la soledad, y trato de buscar los valores que puede traernos en la concentración, en la observación, en la presencia en el presente".