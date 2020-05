Continúa grave la mujer apuñalada

Continúa muy grave la mujer de 57 años que la mañana del lunes pasado fue acribillada a puñaladas en su vivienda del barrio Alto Independencia de la ciudad histórica de Humahuaca.

Por el violento hecho hay más dudas que certezas y de momento no hay personas detenidas.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el o los atacantes serían del entorno de la mujer. Esta principal hipótesis que siguen los investigadores es la que creen los hijos de la mujer que hoy se debate entre la vida y la muerte.

"Tenemos perros y no ladraron, no hay puertas ni ventanas violentadas, por eso es que creemos que a mi madre la atacó alguien que ella conocía, pero seguimos sin entender el motivo. Somos muy humildes, no se robaron absolutamente nada, le cortaron el cuello, le provocaron serias heridas en la zona del tórax y además le cortaron los antebrazos, yo supongo que se defendía como podía mi madre", le dijo a nuestro diario Franco Espinoza.

La mujer de 57 años, se encuentra alojada en la sala de cuidados intensivos del hospital "Pablo Soria", está con respirador y su gravísimo estado de saludo no mejora desde que ingresó al hospital.

"Mi madre tiene una discapacidad motriz, no tiene piernas y se moviliza en una silla de ruedas. Hablé con ella el domingo a la noche y estaba muy contenta porque iba a cobrar una ayuda del Gobierno que tanto nos hace falta", dijo el joven que vivive en nuestra ciudad capital y ahora está al cuidado de su madre en el nosocomio cabecera la provincia.

Según se pudo establecer un familiar de la mujer había quedado al cuidado de ella y fue quien alertó a los efectivos sobre el hecho.

Los investigadores de la Brigada de Humahuaca, el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación y el fiscal especializado en estos tipos de delitos, Diego Cussel, de momento no tienen una pista firme para avanzar con la investigación, pero se tomaron medidas desde el primer momento.

Una de ellas fue entrevistarse con los vecinos de la calle Juan Carlos Arias del barrio Alto Independencia y con los familiares directos de la mujer, pero según nuestro diario, no hay indicios para seguir una pista concreta que lleve al o los agresores del violento hecho, pero según se supo, estaría descartado el móvil de un robo.